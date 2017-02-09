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09.02.2017

Зрелищные гонки

Этап Кубка мира по ралли-рейдам пройдет в Карелии

Гонщики из разных стран мира соберутся в республике, чтобы определить лучшего в рамках состязаний «Россия – Северный Лес 2017».

В Карелии 24-26 февраля пройдет единственная в мире «снежная» гонка - этап Кубка мира по ралли-рейдам. В республике она проводится третий год подряд. Маршрут скоростных участков длиной более 200 километров пролегает по заповедным местам Сортавальского и Суоярвского районов. По сравнению с 2016 годом конфигурация трассы претерпела изменения, а всего за два дня соревнований гонщики преодолеют более 450 километров.

Исполнительный директор гонки Сергей Лебедев «Россия – Северный Лес 2017» рассказал, что на участие в соревнованиях поступили заявки от представителей Саудовской Аравии, Франции, Италии, Туниса, Финляндии, Катара. Организаторы ожидают приезд известных мировых команд. В прошлом году в гонке участвовали спортсмены 11 стран.

Торжественный старт соревнований состоится 24 февраля на набережной Сортавалы, а затем в поселке Хелюля пройдет первый этап.

Основная гонка состоится 25-26 февраля на территории Сортавальского и Суоярвского районов со стартом в поселке Вяртсиля. Трасса в этом году модернизирована, в ней есть новые конфигурации, которые будут наиболее интересны гонщикам.

Напомним, впервые этап Кубка мира по ралли-рейдам прошел в России в 2003 году. С тех пор менялись места, трассы, неизменным оставались лишь тяжелые погодные условия, сложный рельеф местности и бескомпромиссная борьба. «Россия – Северный Лес 2017» традиционно состоится в формате короткого ралли-рейда, называемого испанским словом "Баха". Его главное отличие от длинных линейных ралли-рейдов заключается в закольцованном маршруте, позволяющем минимизировать перегоны между скоростными участками трассы.


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  • Глубоко насрать на ихние развлекушки (Гость)
    09.02.2017 10:16:30
    +1 -1
  • путя со своими говнотерами развлекается за счет налогоплательщиков. вовик (Гость)
    09.02.2017 18:01:25
    +1 -1


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