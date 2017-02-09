Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
09.02.2017

Временные неудобства

Воду на время отключили в районе СКЗ в Петрозаводске

Из-за аварии на сетях жители района Сулажгорского кирпичного завода остались без водоснабжения.

Сегодня с 9 утра специалисты предприятия «Петрозаводские коммунальные системы» ведут работы на участке водопровода в районе Сулажгорский кирпичный завод. Ремонтники устраняют аварию рядом с магазином «Ярмарка» на Пряжинском шоссе.

Неполадки на сетях планируют устранить в течение рабочего дня. Руководством «Петрозаводских коммунальных систем» также организовано подвоз воды для местных жителей, в район уже отправлены две машины по адресам: улица Дружбы, № 15, СКЗ, № 44.


« Этап Кубка мира по ралли-рейдам пройдет в КарелииПенсионерка погибла на пожаре в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]