Временные неудобства

Воду на время отключили в районе СКЗ в Петрозаводске

Из-за аварии на сетях жители района Сулажгорского кирпичного завода остались без водоснабжения.





Сегодня с 9 утра специалисты предприятия «Петрозаводские коммунальные системы» ведут работы на участке водопровода в районе Сулажгорский кирпичный завод. Ремонтники устраняют аварию рядом с магазином «Ярмарка» на Пряжинском шоссе.





Неполадки на сетях планируют устранить в течение рабочего дня. Руководством «Петрозаводских коммунальных систем» также организовано подвоз воды для местных жителей, в район уже отправлены две машины по адресам: улица Дружбы, № 15, СКЗ, № 44.





09.02.2017