Погибла в огне

Пенсионерка погибла на пожаре в Карелии

В республике возгорание в жилом доме унесло жизнь 86-летней местной жительницы.

По версии следствия, в ночь на 8 февраля 2017 года в Лахденпохье произошел пожар. При тушении в квартире, расположенной в деревянном доме, обнаружили тело 86-летней хозяйки. Причиной возгорания может быть неисправность электропроводки. По предварительным данным, пожилая женщина погибла от отравления продуктами горения.





В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





09.02.2017