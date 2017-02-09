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09.02.2017

Погибла в огне

Пенсионерка погибла на пожаре в Карелии

В республике возгорание в жилом доме унесло жизнь 86-летней местной жительницы.
По версии следствия, в ночь на 8 февраля 2017 года в Лахденпохье произошел пожар. При тушении в квартире, расположенной в деревянном доме, обнаружили тело 86-летней хозяйки. Причиной возгорания может быть неисправность электропроводки. По предварительным данным, пожилая женщина погибла от отравления продуктами горения.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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