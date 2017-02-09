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09.02.2017

Кадровый вопрос

Глава Карелии назначил руководителя Госкомитета по охране объектов культурного наследия

На должность выбрали Юлию Алипову, которая до недавнего времени занимала место первого заместителя министра культуры республики.

В правительстве региона снова произошли небольшие кадровые перестановки. Губернатор подписал Указ о назначении руководителя Государственного комитета республики по охране объектов культурного наследия. Им стала Юлия Алипова. До этого она занимала должность первого заместителя министра культуры.

Напомним, что Госкомитет по охране объектов культурного наследия образован постановлением правительства региона от 8 сентября 2016 года во исполнение требований федерального законодательства. Новому ведомству передали функции Министерства культуры республики в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охране памятников объектов культурного наследия в том числе.

В комитете работают 12 служащих. Финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием ведомства, будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, передаваемых от Минкульта.

Добавим, что на сегодня на территории Карелии располагается 2726 объектов культурного значения, из них 1633 - федерального значения, 1088 - регионального значения, пять - муниципального значения. Кроме того, на государственном учете в качестве выявленных объектов культурного значения состоит 1859 объектов.


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  • Сытно пристроилась в это неспокойное время,поздравляю!Да и делать то и нечего.... обыватель (Гость)
    09.02.2017 18:36:28
    +1 -1
  • Очередная профурсетка (Гость)
    09.02.2017 19:01:06
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