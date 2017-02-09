Рабочий визит

Члены Совета по правам человека при Президенте России побывали в соцучреждениях Петрозаводска

Общественники из Москвы в рамках рабочего визита в Карелию объехали социальные объекты города.





В сопровождении министра социальной защиты, труда и занятости республики Ольги Соколовой делегация Совета отправилась в стационарное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда». Гостям показали недавно отремонтированные помещения для детей, комнату психологической разгрузки, продемонстрировали условия, в которых живут и отдыхают подопечные центра. В ходе экскурсии члены Совета интересовались особенностями организации работы учреждения, количеством детей, которым оказывают помощь, пообщались с персоналом.





Затем делегация направилась в городской дом-интернат для ветеранов. Беседуя с руководителем Андреем Кашириным, члены Совета обратили внимание на вопрос оказания медицинской помощи пожилым людям. Директор дома-интерната пояснил, что процесс взаимодействия с профилированными учреждениями давно отлажен, заключены все необходимые соглашения: при необходимости врачи сами выезжают на места, в иных случаях ветераны в сопровождении сотрудников дома-интерната посещают больницы и поликлиники для прохождения всех необходимых консультаций и процедур. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с некоммерческими организациями, в особенности молодёжными, которые стараются активно участвовать в жизни пожилых людей.





Члены Совета также интересовались условиями проживания в учреждении и бытом ветеранов. Гости посетили буфет, кабинет лечебной физкультуры и психолога, массажную комнату. Увидели современное оборудование, помогающее специалистам оказывать оперативную помощь.





Программа посещений дня завершалась визитом в отделение временного проживания пожилых людей Комплексного центра «Истоки». Члены Совета высоко оценили качество выполненных ремонтных работ и удобство жилых комнат. Отдельного внимания заслужили дизайнерские решения, позволяющие находящимся на стационарном обслуживании пожилым людям и инвалидам почувствовать себя в максимально комфортной обстановке. Кроме того, гости отметили степень доступности и продуманности различных удобств, осмотрели комнату досуга и специализированное оборудование для людей с инвалидностью. Обсуждались и планы по расширению: в данный момент ведутся работы по оснащению второго этажа здания для оказания услуг в полустационарной форме, рассказали в правительстве региона.





09.02.2017