Хитрость не удалась

Директор турфирмы в Петрозаводске взяла с клиентов деньги за поездку и забрала их себе

Женщине-предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество с использованием служебного положения.





По версии следствия, летом 2015 года четыре подруги, чтобы купить недельный тур по Европе, заключили договор по оказанию услуг с директором одной из турфирм Петрозаводска. За несколько дней до долгожданной поездки руководитель компании сообщила, что путешествие не состоится и пообещала вернуть деньги.





Однако полученные от клиентов 160 тысяч рублей обвиняемая присвоила, не перечислив ни копейки в адрес туроператора. Более того, как выяснилось, данного тура вообще не было на сайте туристической компании.





Аналогичным образом злоумышленница обманула еще одну жительницу Петрозаводска, которая заплатила 48 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку в Египет, рассказали в региональной прокуратуре.





В ходе расследования обвиняемая частично возместила причиненный ущерб одной из потерпевших на сумму 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, его уже направили в городской суд для рассмотрения по существу.





09.02.2017