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09.02.2017

Не уследили за ребенком

Детский сад в Петрозаводске заплатит ребенку 200 тысяч за сломанное предплечье

Городской суд постановил взыскать с одного из местных дошкольных учреждений компенсацию морального вреда за травму, которую воспитанник получил во время прогулки.

В Петрозаводске родители несовершеннолетнего обратились в суд и потребовали от детского сада компенсации морального вреда. Как указали истцы, их ребенок упал с лестницы и ударился рукой о песочницу. Сотрудники дошкольного учреждения оповестили мать воспитанника, но скорую помощь не вызывали. В тот же день родители отвезли несовершеннолетнего в больницу, где ему поставили диагноз перелом предплечья. Медикам пришлось провести операцию, после чего ребенку наложили гипс.

Действия работников детского сада проверили представители прокуратуры. Они установили, что воспитаннику дошкольного учреждения не обеспечили безопасность.

Суд согласился с мнением прокурора об обоснованности требований родителей и постановил выплатить в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.


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  • писец какой-то! с лестницы упал - детский сад наказали! а на улице запнется и на асфальт упадет - мэрию натянете??? (Гость)
    09.02.2017 15:52:24
    +1 -1
  • Понарожают, потом в детский сад ведут и опять недовольны. Детский сад не частный, а следовательно платить буду я. А с какого хрена я должен платить за  ущерб  чужой личинки? Совсем оборзели.. налогоплательщик (Гость)
    09.02.2017 16:58:50
    +1 -1
  • 09.02.2017 15:52:24
    Сразу видно,шо не твой упал...мало дали... (Гость)
    09.02.2017 18:33:54
    +1 -1

  • Сразу видно,шо не твой упал...мало дали...
      У русских бабушки воспитывают. (Гость)
    09.02.2017 18:58:12
    +1 -1


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