Не уследили за ребенком

Детский сад в Петрозаводске заплатит ребенку 200 тысяч за сломанное предплечье

Городской суд постановил взыскать с одного из местных дошкольных учреждений компенсацию морального вреда за травму, которую воспитанник получил во время прогулки.





В Петрозаводске родители несовершеннолетнего обратились в суд и потребовали от детского сада компенсации морального вреда. Как указали истцы, их ребенок упал с лестницы и ударился рукой о песочницу. Сотрудники дошкольного учреждения оповестили мать воспитанника, но скорую помощь не вызывали. В тот же день родители отвезли несовершеннолетнего в больницу, где ему поставили диагноз перелом предплечья. Медикам пришлось провести операцию, после чего ребенку наложили гипс.





Действия работников детского сада проверили представители прокуратуры. Они установили, что воспитаннику дошкольного учреждения не обеспечили безопасность.





Суд согласился с мнением прокурора об обоснованности требований родителей и постановил выплатить в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.





09.02.2017