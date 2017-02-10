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10.02.2017

Помощь семьям

Свыше 200 сертификатов на маткапитал выдали в Карелии за месяц

За 10 лет существования госпрограммы в республике материнский капитал получили более 30 тысяч семей.

Государственная программа поддержки семей, имеющих детей, продлена еще на два года. За 10 лет ее реализации в Карелии выдано 32,7 тысячи сертификатов на маткапитал. Еще 217 сертификатов выдано уже в январе 2017 года.

Отметим, что карельские семьи все активнее используют возможность подачи заявления в Пенсионный фонд в электронном виде. Так, в январе текущего года через Интернет подано 85% заявлений о выдаче сертификата на МСК и 74% заявлений - о распоряжении средствами материнского капитала.

Традиционно большая часть владельцев сертификатов – 220 карельских семей – решили направить средства на улучшение жилищных условий, еще 65 семей использовали средства МСК на образование детей, одно заявление поступило о переводе средств МСК на будущую пенсию мамы.

Напомним, размер материнского капитала, как и в прошлом году, составляет 453 тысячи 26 рублей. С 2016 года средства МСК также можно направить на компенсацию затрат, понесенных на приобретение товаров и услуг, предназначенных для реабилитации детей-инвалидов.


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