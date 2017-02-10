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Каток залили на набережной Петрозаводска

Первыми новую ледовую площадку в карельской столице опробовали юные фигуристы и хоккеисты.





Наконец открылся каток на набережной в створе проспекта Ленина. Его собирались залить еще до Нового года, но из-за постоянно меняющейся погоды это удалось сделать только сейчас.

Начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Александр Баканчук отметил, что администрация города в этом году впервые попробовала организовать ледовую площадку в этом месте.





- Этот каток – наш пилотный проект, первый опыт. И хотя еще есть над чем работать, я считаю, что это хорошее и полезное начинание, - добавил он.





Первыми на лед с показательными выступлениями вышли фигуристы и юные хоккеисты. Затем всех «первооткрывателей» и их родителей угостили бесплатным мороженым.













10.02.2017