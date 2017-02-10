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10.02.2017

Всем на радость

Каток залили на набережной Петрозаводска

Первыми новую ледовую площадку в карельской столице опробовали юные фигуристы и хоккеисты.

Наконец открылся каток на набережной в створе проспекта Ленина. Его собирались залить еще до Нового года, но из-за постоянно меняющейся погоды это удалось сделать только сейчас.
Начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Александр Баканчук отметил, что администрация города в этом году впервые попробовала организовать ледовую площадку в этом месте.

- Этот каток – наш пилотный проект, первый опыт. И хотя еще есть над чем работать, я считаю, что это хорошее и полезное начинание, - добавил он.

Первыми на лед с показательными выступлениями вышли фигуристы и юные хоккеисты. Затем всех «первооткрывателей» и их родителей угостили бесплатным мороженым.




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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Событие вселенского масштаба (Гость)
    10.02.2017 10:44:27
    +1 -1
  • через 2 недели весна... (Гость)
    10.02.2017 11:07:49
    +1 -1
  • Желтизна льда впечатляет. Из ближайшего люка черпали? (Гость)
    10.02.2017 11:19:18
    +1 -1

  • Желтизна льда впечатляет. Из ближайшего люка черпали?

    моча онежского озера ! (Гость)
    10.02.2017 12:59:50
    +1 -1
  • "Затем всех «первооткрывателей» и их родителей угостили бесплатным мороженым." С лопаты ? ))) (Гость)
    10.02.2017 13:51:50
    +1 -1
  • Каток плавно превращается ...  превращается ... превращается в бассейн! (Гость)
    10.02.2017 17:57:18
    +1 -1
  • Какой-же это каток, это нечищеный тротуар, таких полно в городе.. бабка Агафья (Гость)
    10.02.2017 18:14:33
    +1 -1
  • бабка Агафья

    Какой-же это каток, это нечищеный тротуар, таких полно в городе.. бабка Агафья

    Тебе то не все равно старая где кости кинуть ? (Гость)
    10.02.2017 18:50:04
    +1 -1

  • Тебе то не все равно старая
    Она там своим песком дорожки посыпает. ))) (Гость)
    10.02.2017 19:09:35
    +1 -1

  • Она там своим песком дорожки посыпает. ))) (

    Разметка - это хорошо ! (Гость)
    10.02.2017 19:22:33
    +1 -1


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