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10.02.2017

Агрессивное поведение

Подросток в Карелии из ревности покалечил возлюбленную и получил 5,5 лет колонии

В Калевальском районе 17-летний юноша дважды за осень напал на девушку-подростка. Сначала он обезобразил ее лицо, а затем пытался заколоть насмерть.

Установлено, что вечером 23 октября 2016 года подсудимый в поселке Юшкозеро в подъезде дома напал на 15-летнюю девушку и из ревности неоднократно ударил ее ножом. На крики о помощи с улицы прибежал ее знакомый молодой человек и оттащил подсудимого от потерпевшей. Злоумышленник с места происшествия скрылся, но его задержали. Девушку госпитализировали в лечебное учреждение, где ей оказали медпомощь.

- Ранее, в сентябре 2016 года, злоумышленника уже судили за причинение этой же потерпевшей телесных повреждений, повлекших неизгладимое обезображивание ее лица, - отметили в Следкоме Карелии.

В итоге суд приговорил 17-летнего жителя Калевальского района к 5,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.


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  • быдлятина (Гость)
    10.02.2017 12:40:20
    +1 -1
  • Пожизненно таких уродов сажать надо,или лучше родственникам девушки сделать "обратк" этому козлу...,да и яйца отрезать,что б больше не рождались такие уроды.... Серпом по... (Гость)
    10.02.2017 13:35:38
    +1 -1
  • Серпом по...

    Пожизненно таких
    А вы то чем от него отличаетесь ? Теми же методами действуете. Так мразь и плодится. (Гость)
    10.02.2017 13:50:11
    +1 -1


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