Агрессивное поведение

Подросток в Карелии из ревности покалечил возлюбленную и получил 5,5 лет колонии

В Калевальском районе 17-летний юноша дважды за осень напал на девушку-подростка. Сначала он обезобразил ее лицо, а затем пытался заколоть насмерть.





Установлено, что вечером 23 октября 2016 года подсудимый в поселке Юшкозеро в подъезде дома напал на 15-летнюю девушку и из ревности неоднократно ударил ее ножом. На крики о помощи с улицы прибежал ее знакомый молодой человек и оттащил подсудимого от потерпевшей. Злоумышленник с места происшествия скрылся, но его задержали. Девушку госпитализировали в лечебное учреждение, где ей оказали медпомощь.





- Ранее, в сентябре 2016 года, злоумышленника уже судили за причинение этой же потерпевшей телесных повреждений, повлекших неизгладимое обезображивание ее лица, - отметили в Следкоме Карелии.





В итоге суд приговорил 17-летнего жителя Калевальского района к 5,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.





10.02.2017