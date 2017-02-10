Спор продолжается

Эксперты Совета по правам человека побывали в Сунском бору в Карелии

Члены Совета по развитию гражданского общества при Президенте России провели круглый стол в Янишполе и осмотрели бор вместе с местными жителями.





На место представители Совета Наталья Евдокимова и Илья Шаблинский выехали совместно с сотрудниками Министерства по природопользованию и экологии Карелии, местной администрацией, специалистами природоохранной организации «СПОК», «Гринпис» России, местными жителями. Они осмотрели территорию лесного участка, предполагаемую под разработку карьера «Сатурн-Нордстрой».





Напомним, конфликт длится уже несколько месяцев. Местные жители выступают против разработки. Право пользования недрами на участке «Южно-Сунское» компания «Сатурн-Нордстрой» получила в результате аукциона, проведенного в 2011 году. Северная часть участка площадью примерно 4-5 га расположена на территории соснового бора. Из суммарной площади прилегающих к карьеру лесных насаждений площадью около 90 га разработка карьера планируется только на площади 10 га, то есть не более 9% бора. Из них пятая часть – березовые насаждения. При этом не требуются взрывные и другие опасные работы, по окончании разработки карьер рекультивируют и лес восстановят.





Осмотрев лесной участок, вынесенные за территорию горного отвода стволы с лобарией легочной, занесенной в Красную книгу, и выслушав мнения разных сторон, Наталья Евдокимова отметила:





- Все согласились с тем, что там есть, были краснокнижные растения, существовали или существуют до сих пор. Одни ученые говорят, что если кусок дерева с этими растениями спилить и перенести в другое место, то они сохранятся, а другие утверждают, что мы можем потерять эти краснокнижные виды. С моей точки зрения, проблема не в этом. Проблема в том, что они изначально были и их надо охранять.





Обсуждение вопросов, связанных с планируемой разработкой карьера, продолжилось в администрации Янишпольского сельского поселения.





Открывая круглый стол, Наталья Евдокимова отметила необходимость в рамках круглого стола выслушать мнения всех сторон, изучить все документы.





Татьяна Ромахина, выступающая против разработки карьера, заявила, что 15 января 2015 года на организованных общественных слушаниях местные жители выступили против разработки карьера и вырубки леса. Глава администрации Янишпольского сельского поселения Татьяна Иванихина подтвердила, что общественные слушания проводились, но так как они носят рекомендательный характер и разработчик карьера на законных основаниях начал свод леса, решено найти компромисс и приостановить все работы.





Глава администрации Кондопожского района Николай Лагута в свою очередь заявил, что есть судебное решение, а значит, карьер должен работать, дороги должны строиться.

Считаю, что все вынесенные судебные решения – справедливы, - добавил он.





Первый заместитель министра по природопользованию и экологии республики Алексей Павлов также выступил перед собравшимися.





- Никто не ущемляет местных жителей в правах на экологическую безопасность. Но, помимо защиты экологии, Конституция предусматривает и право на пенсии, социальное содержание, а это неразрывно связано с развитием экономики. В реализации положений Конституции действующим законодательством по разработке карьера установлена санитарная зона до 100 метров. В настоящий момент эта зона составляет 500 метров, то есть, нарушения нет. Разработка песчано-гравийного карьера не предусматривает каких-либо опасных, взрывных работ, которые могли бы нанести вред окружающей среде. Фактов каких-либо нарушений закона со стороны недропользователя не установлено. В процессе нашего общения возникали разные мнения по развитию территории в границах отвода, вплоть до строительства коттеджного поселка. Я еще раз хочу напомнить, что это территория лесного фонда, выделенная специально под разработку карьера. После завершения работы карьера будет произведено лесовосстановление. Мы предлагаем жителям участвовать в процессе приемки работ по лесовосстановлению, тем самым обеспечить общественный контроль.





Эксперт Совета Алексей Ярошенко в своем выступлении предложил предоставить компании альтернативный вариант.





При этом на заседании круглого стола начальник Управления лесного хозяйства Министерства по природопользованию и экологии Карелии Сергей Шарлаев подчеркнул, что у ведомства не было оснований для отказа недропользователю, имевшему действующую лицензию, на аренду лесного участка. Все сделано строго в соответствии с действующим лесным законодательством, что подтверждается решениями судов, отметил он.





Представить разработчика карьера Константин Симонов рассказал, что у ООО «Сатурн - Нордстрой» вся документация на разработку карьера получена. Цель разработки карьера – поставка песка для строительства дорог. Срок разработки карьера – два года. Объем - до 400 тысяч кубометров.





- Мы рассматривали другие территории для разработки, но это проект наиболее рентабелен для строительства планируемой дороги, качество песка на данном участке – наиболее подходящее для строительства дорог, - подчеркнул Константин Симонов.





Подводя итоги круглого стола, Наталья Евдокимова отметила, что для направления рекомендаций в администрацию президента России необходимо изучить все документы, решения судов, собрать информацию по строительству планируемой дороги. Это займет время.





- Мы будем разбираться, как решить этот вопрос, но могу уверить, что на данный момент не ставлю точку, ни восклицательный, ни вопросительный знак. Я ставлю многоточие. Необходимо изучить много документов, решения судов.





Наталья Евдокимова также призвала решать эту проблему мирным путем.





10.02.2017