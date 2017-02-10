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10.02.2017

Насущные проблемы

Мэр Петрозаводска встретилась с главой Карелии

Во время рабочей встречи руководители города и республики обсудили актуальные проблемы карельской столицы.

В частности, Ирина Мирошник и Александр Худилайнен затронули тему развития Петрозаводска и его инфраструктуры. Речь шла в том числе о реализации общефедерального проекта «Комфортная городская среда». Его планируют воплощать в жизнь до 10 февраля 2021 года.

Проект предусматривает финансирование комплекса мероприятий по благоустройству населенных пунктов, где проживает более 1000 человек. В 2017 году Карелия получила 130 миллионов из федерального бюджета, еще 10 миллионов поступит на эти цели из региональной казны. Треть этих денег направят на благоустройство территорий общего пользования, а остальное - на дворы. При этом размер субсидии Петрозаводску в рамках проекта составит около 60 миллионов рублей.

Как рассказала Ирина Мирошник, горожане активно откликнулись на предложение губернатора участвовать в приоритетном проекте. За первые несколько дней приема заявок в мэрию поступили более 70 предложений. В их числе благоустройство придомовых территорий, установки детских площадок, посадки зеленых насаждений.

Еще одной темой встречи стало продолжение ремонта городских улиц в рамках проекта «100 дорог Карелии». В этом году по поручению главы региона из республиканского бюджета выделено 300 миллионов рублей на содержание и ремонт дорог внутри населенных пунктов. На этот раз, помимо прочего, планируется обустройство пешеходных переходов вблизи социальных объектов и установка опор освещения.

Как рассказала Ирина Мирошник, администрация города совместно с депутатами Петросовета и общественными контролерами определила перечень объектов и дорог, которые стоит привести в порядок. Перечень уже направлен на утверждение в республиканский Госкомитет по транспорту.


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