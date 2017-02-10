Внимание, розыск!

Девушка-подросток ушла из дома в Петрозаводске и не вернулась

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках 17-летней местной жительницы.





Полиция города разыскивает Аниту Витальевну Пахомову 2000 года рождения, которая 8 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.





На вид девушке 17 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, черные волосы.





Была одета в черную шапку, темно-зеленую куртку с молнией на спине и капюшоном, черные узкие джинсы, черные или коричневые кеды. По имеющейся информации, она могла направиться в Санкт-Петербург.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщать сведения по телефонам: 8-911-435-9104, 8-911-401-8356, 755-000 или 02.





10.02.2017