Нарушителей уволили

Двое человек с судимостями работали в одной из школ Карелии

Прокуратура республики выяснила, что в Питкярантском районе в школе трудились двое сотрудников, которые имели проблемы с законом.





Установлено, что вопреки предусмотренным ограничениям и запретам в образовательном учреждении Питкяранты работали два сотрудника, которые не имели права осуществлять профессиональную деятельность в сфере образования.





Так, один из них, занимаясь непосредственно обучением, имел погашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.





Второй работник ранее подвергался уголовному преследованию за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Два уголовных дела в отношении него прекращены на основании акта об амнистии.





В связи с выявленными фактами прокуратура района внесла руководству учреждения представление устранить нарушения закона. В результате сотрудник с судимостью за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью уволен незамедлительно, а трудовой договор со вторым работником расторгнут после отрицательного заключения Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.





10.02.2017