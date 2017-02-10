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10.02.2017

Нарушителей уволили

Двое человек с судимостями работали в одной из школ Карелии

Прокуратура республики выяснила, что в Питкярантском районе в школе трудились двое сотрудников, которые имели проблемы с законом.

Установлено, что вопреки предусмотренным ограничениям и запретам в образовательном учреждении Питкяранты работали два сотрудника, которые не имели права осуществлять профессиональную деятельность в сфере образования.

Так, один из них, занимаясь непосредственно обучением, имел погашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Второй работник ранее подвергался уголовному преследованию за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Два уголовных дела в отношении него прекращены на основании акта об амнистии.

В связи с выявленными фактами прокуратура района внесла руководству учреждения представление устранить нарушения закона. В результате сотрудник с судимостью за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью уволен незамедлительно, а трудовой договор со вторым работником расторгнут после отрицательного заключения Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.


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