Причуды погоды

Метель и сильный ветер пришли в Карелию

Синоптики обещают сегодня ухудшение погоды во всех районах республики.





В понедельник днем, 13 февраля, прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки. Местами преимущественно на северо-востоке днем пройдет мокрый снег.





Ночью и днем в большинстве районов, по данным ЦГМС Карелии, ожидается метель. На дорогах гололедица. Западный и юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, но днем также обещают порывы до 20-23 метров в секунду.





13.02.2017