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13.02.2017

Причуды погоды

Метель и сильный ветер пришли в Карелию

Синоптики обещают сегодня ухудшение погоды во всех районах республики.

В понедельник днем, 13 февраля, прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки. Местами преимущественно на северо-востоке днем пройдет мокрый снег.

Ночью и днем в большинстве районов, по данным ЦГМС Карелии, ожидается метель. На дорогах гололедица. Западный и юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, но днем также обещают порывы до 20-23 метров в секунду.


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