Кулуарные разговоры

Артура Парфенчикова пророчат на место главы Карелии

Продолжается шумиха вокруг возможной отставки руководителя региона. В карельских СМИ уже появились первые предположения по возможным кандидатурам на эту должность.





Отставка нынешнего главы республики якобы намечена на 16 февраля. Об этой дате пишет "Столица на Онего" . Как отмечает издание, российские аналитики на фоне недавних увольнений губернаторов разных регионов пророчат также и отставку руководителя Карелии. Причиной считают необходимость улучшить социально-политический фон накануне выборов президента России в 2018 году.





По данным "Столицы на Онего", 11 февраля Александр Худилайнен ездил в Москву, где написал заявление с просьбой об отставке и датировал его днем ранее. А на 22 февраля, считает издание, губернатор запланировал прощальный банкет. При этом появилось предположение, что место Александра Худилайнена займет главный пристав России Артур Парфенчиков, которого назначат исполняющим обязанности главы Карелии.





13.02.2017