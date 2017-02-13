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13.02.2017

Кулуарные разговоры

Артура Парфенчикова пророчат на место главы Карелии

Продолжается шумиха вокруг возможной отставки руководителя региона. В карельских СМИ уже появились первые предположения по возможным кандидатурам на эту должность.

Отставка нынешнего главы республики якобы намечена на 16 февраля. Об этой дате пишет "Столица на Онего". Как отмечает издание, российские аналитики на фоне недавних увольнений губернаторов разных регионов пророчат также и отставку руководителя Карелии. Причиной считают необходимость улучшить социально-политический фон накануне выборов президента России в 2018 году.

По данным "Столицы на Онего", 11 февраля Александр Худилайнен ездил в Москву, где написал заявление с просьбой об отставке и датировал его днем ранее. А на 22 февраля, считает издание, губернатор запланировал прощальный банкет. При этом появилось предположение, что место Александра Худилайнена займет главный пристав России Артур Парфенчиков, которого назначат исполняющим обязанности главы Карелии.


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  • Зачморили худика. Гнать ссаными тряпками до вокзала. (Гость)
    13.02.2017 10:59:55
    +1 2-1
  • Пустили Карелию по рукам. Тоже вароватого вида. (Гость)
    13.02.2017 12:22:05
    +1 3-1
  • Этот тоже нафиг не нужон. Возвращение блудного сына (Гость)
    13.02.2017 12:57:21
    +1 2-1
  • При его эпохи петрозаводской-Алихиновщина процветала.Только зачем? Путин всё равно на угасании.. евсей (Гость)
    13.02.2017 13:21:33
    +1 1-1
  • У артурчика какой айфон? Чисто для интереса.. димон (Гость)
    13.02.2017 13:32:16
    +1 1-1
  • Это хоть (по разговорам) кореш Путина, может хоть что-то, хотя вряд-ли. (Гость)
    13.02.2017 14:06:20
    +1 1-1
  • димон

    У артурчика какой айфон? Чисто для интереса.. димон
    Нокия 3310. (Гость)
    13.02.2017 14:07:13
    +1 2-1
  • С Невским пассажем даже не разобрался,а тут целая Республика???!!!
    Откажется,стыдно ведь???. ????? (Гость)
    13.02.2017 19:43:26
    +1 1-1
  • Ничего нет хуже чем мусор в качестве начальника. Ненавижу мусорское племя.. Александр (Гость)
    13.02.2017 20:07:13
    +1 -1

  • Это хоть (по разговорам) кореш Путина, может хоть что-то

    Раскатал губу... Много тебе Путин хорошего сделал? Так с чего ты взял, что его кореш тебе чего-то должен? ))). Александр (Гость)
    13.02.2017 20:08:11
    +1 -1
  • Санек ! А Тебе - зачем КАрелия ! Губешку -то- заатай! (Гость)
    13.02.2017 20:21:45
    +1 -1


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