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13.02.2017

Казна пополняется

Налоговые доходы Карелии в январе выросли на 15%

Основные налогоплательщики республики увеличили поступления в консолидированный бюджет региона.

Сумма поступления налоговых доходов в казну Карелии от крупнейших налогоплательщиков, включенных в перечень «ТОП-50», за январь 2017 года составила 427,4 миллиона рублей, что на 113,2 миллиона рублей, или на 36%, больше, чем в январе 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи крупнейших предприятий увеличились в основном за счет роста налога на прибыль на 54,7 миллиона рублей, или на 80,1%, налога на доходы физических лиц на 18,5 миллиона рублей, или на 10%.

Существенный рост поступлений в январе 2017-го обеспечили крупнейшие налогоплательщики, такие как Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк России», АО «Карельский окатыш», АО «Карелстроймеханизация», АО «Сегежский ЦБК», ООО «РК-Гранд», АО «Тандер».


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