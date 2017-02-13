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13.02.2017

Далеко идущие планы

Участок набережной вокруг стелы «Город воинской славы» благоустроят в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы заявила, что установка стелы в центре города позволит привести в порядок часть Онежской набережной.

Главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов рассказал на совещании в администрации города о благоустройстве территории около будущего обелиска. Напомним, стелу планируют установить у здания мэрии со стороны улицы Куйбышева. Место выбрано по итогам долгих обсуждений и с учетом многочисленных просьб ветеранов и общественных организаций.

Поскольку освобождение Петрозаводска происходило именно со стороны Онежского озера, решено остановить выбор на городской набережной. Рядом, в здании администрации, разместится военно-патриотический центр «Город воинской славы», который станет главным местом информационной и воспитательной работы, местом общения ветеранов, молодежи и школьников, поисковиков, историков-реконструкторов.

По словам Евгения Фролова, масштабные работы можно будет разделить на два основных этапа. Первым станет сооружение самой стелы с созданием площади для торжественных мероприятий. Второй этап включит в себя благоустройство прилегающей территории в периметре проспекта Ленина, улицы Куйбышева и здания мэрии с заменой износившегося покрытия. На это придется найти дополнительные средства.


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  • Кашу будут давать?. патрионутый на всю голову (Гость)
    13.02.2017 13:33:31
    +1 -1
  • и будет всё в куче  :Куусинен , стелла и подарки от городов побратимов
    и туалеты передвижные (Гость)
    13.02.2017 16:16:49
    +1 -1
  • Задолбали уже своей 2-й  Мировой войной. Вся планета  давно знает, что победили русские и мин нет.. сержант Петров (Гость)
    13.02.2017 19:15:20
    +1 -1


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