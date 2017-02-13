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13.02.2017

Вирус не сдается

Две школы в Карелии полностью закрыли на карантин

Несмотря на высокие показатели по ОРВИ и гриппу, за минувшую неделю число заболевших немного сократилось.

В целом в регионе эпидемический порог превышен на 37,5%. Всего с начала сезона к медикам обратились свыше восьми тысяч человек. Высокие показатели отмечают во всех возрастных группах. Однако по сравнению с предыдущей неделей есть снижение заболеваемости ОРВИ на 13,9%.

Количество госпитализированных больных с гриппом и простудой в республике за минувшие семь дней составило 108 человек, в том числе 71 ребенок. Большая часть относится к Петрозаводску. Здесь, как и в шести районах республики отмечают превышение эпидпорога в течение уже многих недель. Всего в Петрозаводске зарегистрировано 3681 случаев.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, в регионе учебный процесс приостановили в 47 классах 23 школ и 13 группах 10 детских садов в разных муниципалитетах. При этом две школы в поселках Тикша и Шелтозеро полностью закрыли на карантин.


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  • Воду надо кипятить, а не сразу из ведра поить (Гость)
    13.02.2017 16:54:36
    +1 1-1


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