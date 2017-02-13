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13.02.2017

Краски сгущаются

Песков не прокомментировал возможную отставку главы Карелии

Пресс-секретарь президента России отметил, что кадровые перестановки подобного рода не обсуждаются публично заранее.

Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, что главный судебный пристав России Артур Парфенчиков может занять пост руководителя Карелии и сменить Александра Худилайнена, пишет "Интерфакс".

- Мы никогда не анонсируем информацию подобного рода. Если какие-то решения будет приниматься, мы вам сообщим, - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, оправдывает ли себя практика назначения "варягов" главами регионов, Песков добавил, что она применяется далеко не всегда и далеко не везде.

- Собственно, приглашаются президентом на работу люди, которые родом из регионов, которые начинали свой трудовой путь в этих регионах. Поэтому так ставить вопрос я не считаю правильным, - подчеркнул он.


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    13.02.2017 19:06:10
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