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13.02.2017

Поймали и задержали

Рецидивист в Карелии украл у знакомого карабин и пистолет

Жителя Беломорска подозревают в краже оружия и боеприпасов. Злоумышленник уже задержан.

В полицию Петрозаводска обратился 45-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли карабин и травматический пистолет. Ущерб составил 54 тысячи рублей.

Выяснилось, что похищенное оружие владелец хранил с грубым нарушением требований закона: не по месту жительства, без соблюдения условий, обеспечивающих его сохранность, исключающих доступ к нему посторонних лиц. Мужчина временно перевез его в принадлежащий ему офис. Вечером в этом помещении прошло застолье, а наутро обнаружили пропажу, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Беломорска. Мужчина рассказал, что во время застолья увидел находящееся в помещении оружие. Украсть его не составило трудностей, так как оно лежало на видном месте. Похищенное злоумышленник забрал к себе на съемную квартиру.

Подозреваемого задержали, похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. За хищение огнестрельного оружия злоумышленнику грозит до семи лет заключения.


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