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14.02.2017

Не ушел от наказания

Директору стройфирмы в Карелии за взятки дали 8,5 лет колонии

Осужденный получил срок за дачу крупной взятки должностному лицу.

С 2011 по 2015 год были заключены пять муниципальных контрактов на строительство газопровода и реконструкцию системы водоотведения и очистки сточных вод в поселках Кондопожскорго и Прионежского районов. В рамках этих договоров исполнительный директор общества, занимавшегося строительством и реконструкцией объектов, неоднократно давал взятки на общую сумму один миллион 370 тысяч рублей представителю Управления капитального строительства. Деньги чиновник получал за подписание актов выполненных работ, рассказали в Следкоме Карелии.

Суд приговорил злоумышленника к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также мужчине предстоит заплатить штраф в 50 миллионов рублей. Чиновник, который брал взятки, тоже осужден.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Сгноить на зоне ушлепка (Гость)
    14.02.2017 10:51:22
    +1 2-1
  • Засадить ещё и тех кто не принял закон о конфискации имущества у любых взяточников и их близких.. евсей (Гость)
    14.02.2017 11:26:36
    +1 1-1
  • евсей

     
    Засадить ещё и тех кто не принял закон о конфискации имущества у любых взяточников и их близких.. евсей (Гость)
    Если этого не будет то нахрен нам такой президент. (Гость)
    14.02.2017 11:39:26
    +1 -1
  • Удивляюсь, а как без принятой и надлежаще оформленной канализации были приняты дома в с. Заозерье. А потом это жилье втюхано государству, федеральному бюджету. (Гость)
    14.02.2017 11:45:26
    +1 -1

  • Удивляюсь, а как без принятой и надлежаще оформленной канализации были приняты дома в с. Заозерье. А потом это жилье втюхано государству, федеральному бюджету. (Гость)
    Не исполнение и половинчатые законы ведут страну к деградации и самовольству воровской шайки засевшей в думе и кремле.Десятки лет прошло но ни одна партия не смогла страну поставить на свой путь.Нет ощущения даже что страна перестаёт ХРОМАТЬ!!! (Гость)
    14.02.2017 12:08:13
    +1 -1
  • вымогательство как и дача взятки должны наказываться одинаково вместе с конфискацией (Гость)
    14.02.2017 14:02:09
    +1 -1
  • Я так понимаю о качестве работ говорить не стоит ? (Гость)
    14.02.2017 17:44:47
    +1 -1


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