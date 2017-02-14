Не ушел от наказания

Директору стройфирмы в Карелии за взятки дали 8,5 лет колонии

Осужденный получил срок за дачу крупной взятки должностному лицу.





С 2011 по 2015 год были заключены пять муниципальных контрактов на строительство газопровода и реконструкцию системы водоотведения и очистки сточных вод в поселках Кондопожскорго и Прионежского районов. В рамках этих договоров исполнительный директор общества, занимавшегося строительством и реконструкцией объектов, неоднократно давал взятки на общую сумму один миллион 370 тысяч рублей представителю Управления капитального строительства. Деньги чиновник получал за подписание актов выполненных работ, рассказали в Следкоме Карелии.





Суд приговорил злоумышленника к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также мужчине предстоит заплатить штраф в 50 миллионов рублей. Чиновник, который брал взятки, тоже осужден.





14.02.2017