Постоянные перебои

Жители Петрозаводска снова недовольны работой маршрутки №29

Мэр города потребовала от частного перевозчика наладить ситуацию с автобусами, которые соединяют центр, Сулажгору и Ключевую.





Петрозаводчане вновь пожаловались в администрацию карельской столицы на работу маршрутки №29. Она относится к предприятию «АТП № 4 «Тосноавто». Автобус соединяет районы Ключевая и Сулажгора.





Напомним, в прошлом году горожане неоднократно возмущались обслуживанием на этом маршруте. До сих пор перевозчик систематически не соблюдает расписание движения автобусов. Жителям районов приходится подолгу ждать транспорта, при том что для них это единственная связь с городом.





Мэр карельской столицы встретилась с представителем «Тосноавто». Ирина Мирошник потребовала соблюдать график работы автобусов от руководителей предприятия. Директор «АТП организации Сергей Холодилов заверил, что обсуждаемый маршрут станет для предприятия приоритетным, и для нормализации ситуации руководство примет необходимые меры.





Добавим, что в 2014 и 2016 годах администрация Петрозаводска неоднократно пыталась расторгнуть договор на транспортное обслуживание, однако инициативу не поддержал Арбитражный суд. Вопрос работы маршрута № 29 не раз рассматривали на заседаниях комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Петросовета с участием жителей города. Но, несмотря на обещания перевозчика исправить ситуацию, претензий, поступающих от петрозаводчан, не уменьшилось. За 2016 год в мэрию в минувшем году поступило более 200 жалоб.





14.02.2017