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14.02.2017

Шанс отличиться

Автор лучшего снимка с «Гипербореи» в Петрозаводске получит в подарок планшет

Горожан приглашают принять участие в ежегодном конкурсе фотографий, посвященных фестивалю снежных и ледовых скульптур.

Конкурс снимков в рамках «Гипербореи» проходит уже в шестой раз. Как и раньше, к участию приглашаются жители и гости Петрозаводска независимо от возраста и рода занятий.

Всего на конкурсе три основных номинации. Во-первых, портретные зарисовки. Это семейные, групповые и индивидуальные фото, сделанные во время зимнего фестиваля. Во-вторых, фотографии с различных культурных и спортивных акций, проводимых в рамках «Гипербореи». И в заключении фотографии скульптурных композиций, выполненных участниками конкурса, процесса изготовления ледовых и снежных скульптур.

Также в этом году впервые вводится категория «Гиперборея мобильная», в рамках которой организаторы фотоконкурса будут принимать и оценивать видеоролики, снятые на фестивале. Создатель самого интересного ролика пополнит свою коллекцию видеотехники экшен-камерой. Кроме того, остается и популярная онлайн-номинация #Giperfest2017 – за лучший Instagram снимок фестиваля.

Победители в каждой из пяти номинаций получат дипломы и ценные призы от администрации Петрозаводска и спонсоров мероприятия – компьютерной сети «Сампо.ру» и Прионежской сетевой компании. Конкурсное жюри также определит самый лучший снимок, автора которого удостоят Гран-при фотоконкурса – планшета-трансформера Prestigio Multipad Visconte V.

Прием работ участников начинается уже сегодня. Для того, чтобы присоединиться к гиперборейскому фотоконкурсу, необходимо заполнить короткую анкету и ознакомиться с Положением на сайте мэрии.


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