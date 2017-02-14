Рост цен

Огурцы снова начали дорожать в Карелии

Региональная служба госстатистики рассказала, как изменились цены на некоторые продукты в республике.





За неделю в магазинах Карелии больше всего увеличилась стоимость на свежие огурцы, они стали дороже на 4,8%. Также на 3,3% и на 1,9% выросла цена на морковь и свежие помидоры соответственно. Кроме того, на 1,2% подорожал маргарин.





В то же время цена на яблоки снизилась на 1,6%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 0,6-1,0% подешевели колбаса полукопченая и варено-копченая, свинина, куры охлажденные и мороженые, гречневая крупа.





Цена на дизельное топливо и бензин всех марок не изменилась.





Помимо прочего за месяц на 36,9% выросла стоимость горячего водоснабжения с человека, на 29,8% отопления за квадратный метр общей площади, а холодного водоснабжения и водоотведения с человека на 3,5% в связи с применением повышающего коэффициента в соответствии с Постановлением РФ.





14.02.2017