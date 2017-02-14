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14.02.2017

Рост цен

Огурцы снова начали дорожать в Карелии

Региональная служба госстатистики рассказала, как изменились цены на некоторые продукты в республике.

За неделю в магазинах Карелии больше всего увеличилась стоимость на свежие огурцы, они стали дороже на 4,8%. Также на 3,3% и на 1,9% выросла цена на морковь и свежие помидоры соответственно. Кроме того, на 1,2% подорожал маргарин.

В то же время цена на яблоки снизилась на 1,6%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 0,6-1,0% подешевели колбаса полукопченая и варено-копченая, свинина, куры охлажденные и мороженые, гречневая крупа.

Цена на дизельное топливо и бензин всех марок не изменилась.

Помимо прочего за месяц на 36,9% выросла стоимость горячего водоснабжения с человека, на 29,8% отопления за квадратный метр общей площади, а холодного водоснабжения и водоотведения с человека на 3,5% в связи с применением повышающего коэффициента в соответствии с Постановлением РФ.


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  • Ничего, главное - у вас ГРЕЧКА ЕСТЬ. ))). Александр (Гость)
    14.02.2017 14:10:16
    +1 1-1
  • В этом году опять пойду варить кашу поцреотам! Прикольно туда харкать , а потом смотреть как они жрут и давятся ! Заряд веселья на пол-года! (Гость)
    14.02.2017 14:56:19
    +1 1-1
  • Александр

    Александр

    В этом году опять пойду варить кашу поцреотам! Прикольно туда харкать , а потом смотреть как они жрут и давятся ! Заряд веселья на пол-года!

    Шурик, вы наш.
    Почему тебе безразлична судьба народа Лимпопо, страдающего под гнётом режима Айболита? (Гость)
    14.02.2017 17:16:02
    +1 -1
  • С осени, раза четыре уже про подорожание огурцов писали. (Гость)
    14.02.2017 17:40:26
    +1 -1
  • Этот "народ" почему-то решил издохнуть вместе с "этим л(п)идером",так сказать "жрать снег",когда его бабло кидается в безумную топку,миллиардами!
    Более того,"народ" решил утопить в крови своих соседей-братьев!,которые не желают жить по указке этих безумцев!!!!
    -это "народ" с упоением слушает чужих(по крови) в телеящике,
    И зависливо ненавидит тех,кто по настоящему смел и честен,всеми силами пытается предотвратить КАТАСТРОФУ!!!
    -потому как большенство ссыт,что-то менять,или просто выссали свои мозги со стекломоем,окончательно потеряв человеческий облик!!!!!
    -Какая же учесть ждет этих людей?????...... helganz70 (Гость)
    14.02.2017 17:42:17
    +1 1-1
  • А что с помидорами?Подорожали?. долбоеб (Гость)
    15.02.2017 00:44:04
    +1 -1


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