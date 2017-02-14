Внимание, розыск!

Молодая женщина без вести пропала в Петрозаводске

Полиция карельской столицы разыскивает местную жительницу, которая не возвращается домой уже четвертый день.





Правоохранители города занимаются поисками без вести пропавшей Анастасии Михайловны Полькиной 1986 года рождения, которая 11 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.





На вид женщине 30 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые длинные волосы, зеленые глаза. Она была одета в болоньевую красную куртку с капюшоном, вязаную шапку с коричнево-белыми полосками, синие джинсы, черно-серый свитер, обута в коричневые ботинки. При себе имела черный рюкзак с документами.





Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: 8(814-2)755-000, 8 (911) 435-91-04 или 02 (с мобильного 102).





14.02.2017