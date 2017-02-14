Существенные перемены

СМИ: Глава Карелии уже завтра заявит о своей отставке

По прогнозам, в среду Александр Худилайнен официально сообщит о своем уходе с поста губернатора.





Смена глав регионов, судя по всему, все-таки коснется и Карелию. Завтра, 15 февраля, Александр Худилайнен собирается заявить о намерении покинуть пост руководителя республики, пишет политолог Анатолий Цыганков. Также эксперт заявил, что об этом еще не говорится официально, но вопрос решенный.





- Худилайнен сделает заявление о своем желании досрочно уйти в отставку с поста главы Карелии, чтобы дать возможность временно исполняющему обязанности главы республики подготовиться к избирательной кампании. Выборы нового губернатора состоятся 10 сентября 2017 года, - отметил Цыганков на портале "Политика Карелии.





По имеющимся сведениям, место Александра Худилайнена скорее всего займет нынешний руководитель УФССП России Артур Парфенчиков, который ранее работал в органах прокуратуры Карелии.





14.02.2017