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14.02.2017

Существенные перемены

СМИ: Глава Карелии уже завтра заявит о своей отставке

По прогнозам, в среду Александр Худилайнен официально сообщит о своем уходе с поста губернатора.

Смена глав регионов, судя по всему, все-таки коснется и Карелию. Завтра, 15 февраля, Александр Худилайнен собирается заявить о намерении покинуть пост руководителя республики, пишет политолог Анатолий Цыганков. Также эксперт заявил, что об этом еще не говорится официально, но вопрос решенный.

- Худилайнен сделает заявление о своем желании досрочно уйти в отставку с поста главы Карелии, чтобы дать возможность временно исполняющему обязанности главы республики подготовиться к избирательной кампании. Выборы нового губернатора состоятся 10 сентября 2017 года, - отметил Цыганков на портале "Политика Карелии.

По имеющимся сведениям, место Александра Худилайнена скорее всего займет нынешний руководитель УФССП России Артур Парфенчиков, который ранее работал в органах прокуратуры Карелии.


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  • Вертухая хотят поставить.. Наверно уже думает как окучивать Республику будет со товарищи.. Думает что место хлебное, а оно лобное..во как... Комета (Гость)
    14.02.2017 18:49:10
    +1 -1
  • Будет вредить республике-пойдёт за следом худи.. евсей (Гость)
    14.02.2017 19:07:39
    +1 -1
  • Вертухай порулить хочет. Может пора уже вбить в бестолковую голову- надопроизводственника ставить. Без производства быть беде. технарь (Гость)
    14.02.2017 19:08:18
    +1 -1
  • В этом ЕДРЕ одни карьеристы с пустыми головами но не брезгливые к обогащению за государственный счёт.. евсей (Гость)
    14.02.2017 20:39:38
    +1 -1


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