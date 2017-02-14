Помощь другим

Малообеспеченным семья Петрозаводска просят помочь одеждой и обувью

Жителей карельской столицы призывают поучаствовать в акции по сбору вещей для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки» приглашает горожан принять участие в очередной акции по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.





Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки» 20 и 21 февраля вновь проводит акцию «Добрый шкаф». В очередной раз соцработники будут собирать одежду, обувь, постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.





В дни акции «Добрый шкаф» организуют работу мобильного пункта. Автомобиль «Газель» с эмблемой Центра «Истоки» будет останавливаться в следующих местах:





- 20 февраля 2017 года с 18:00 до 20:00 – микрорайон Ключевая – ТЦ «Десяточка», ул. Ключевая, д.14.





- 21 февраля 2017 года с 18:00 до 20:00 – микрорайон Октябрьский – ТЦ «Главный», ул. Мелентьевой, д.28.





- Возможно, в вашем доме найдутся теплые вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые вам не требуются, но будут так необходимы нуждающимся гражданам. Принимаются новые вещи и вещи, бывшие в употреблении в пригодном для использования виде, очень требуется мужская и детская одежда и обувь, - отметили соцработники. Контактные телефоны: 78-27-81, 71-35-79.





14.02.2017