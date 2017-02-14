Идет проверка

Обугленное тело нашли на железнодорожных путях в Петрозаводске

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Они не исключают и самоубийства.





По предварительным данным, в ночь на 14 февраля 2017 года между железнодорожными путями в Петрозаводске обнаружили обугленное тело 54-летнего мужчины со следами электрического воздействия, сообщили в Следкоме Карелии. Рядом также нашли металлический шест. Следователи рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе самоубийство.





В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего.





14.02.2017