Прогноз погоды

Дороги и тротуары в Карелии превратились в катки

Из-за резкого понижения температуры воздуха по всей республике сегодня обещают сильную гололедицу.





После потепления в республику снова пришли небольшие морозы. В результате дороги и тротуары покрылись слоем льда. В ночь на 15 февраля столбики термометра в районах опустились до -10 градусов. Днем синоптики прогнозируют -3...-8.





В целом ожидается переменная облачность, сильная гололедица и слабый западный и юго-западный ветер. В Петрозаводске пешеходам и водителям также придется сегодня быть предельно осторожными.





В связи с ухудшением погоды ГИБДД Карелии рекомендовало неуверенным автолюбителям, чтобы избежать аварий, отказаться от управления машинами и воспользоваться общественным транспортом.





15.02.2017