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15.02.2017

Прогноз погоды

Дороги и тротуары в Карелии превратились в катки

Из-за резкого понижения температуры воздуха по всей республике сегодня обещают сильную гололедицу.

После потепления в республику снова пришли небольшие морозы. В результате дороги и тротуары покрылись слоем льда. В ночь на 15 февраля столбики термометра в районах опустились до -10 градусов. Днем синоптики прогнозируют -3...-8.

В целом ожидается переменная облачность, сильная гололедица и слабый западный и юго-западный ветер. В Петрозаводске пешеходам и водителям также придется сегодня быть предельно осторожными.

В связи с ухудшением погоды ГИБДД Карелии рекомендовало неуверенным автолюбителям, чтобы избежать аварий, отказаться от управления машинами и воспользоваться общественным транспортом.


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  • Надоть запретить выходить на улицу.. (Гость)
    15.02.2017 13:24:37
    +1 -1


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