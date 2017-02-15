Спорт в массы

Новый физкультурный комплекс заработал в Суоярви

На базе ФОКа будут тренироваться как воспитанники ДЮСШ, так и все желающие.





Накануне в торжественной обстановке открылся новый спортивный объект в Суоярви. В церемонии приняли участие глава Карелии, заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев и депутат Госдумы России Валентина Пивненко.





Комплекс построен в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Общая площадь объекта составляет почти 1500 метров. Его стоимость более 76 миллионов рублей.





− За последние годы Суоярви получил ряд подарков, и, надеюсь, это повышает оптимизм, настроение жителей города и района. Не так давно мы с вами построили современную котельную. То, что происходит сегодня, − событие масштаба республики, – открытие очередного физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в кратчайшие сроки, − сказал Александр Худилайнен.





От футбольного клуба «Динамо» и сборной России по волейболу Рашид Нургалиев передал ребятам мячи и комплекты формы.





− Этот физкультурно-оздоровительный комплекс придаст новый импульс жизни городу и району, даст старт в спорте многим ребятам. Играйте, как можно больше друзей приводите в этот спортивный зал, - отметил Рашид Нургалиев.





Новый ФОК включает в себя универсальный игровой, тренажерный и специализированный гимнастический залы. Здесь смогут тренироваться и воспитанники ДЮСШ, и все желающие.

Сразу же после торжественного открытия в спортивном комплексе начались соревнования по мини-футболу и баскетболу.





15.02.2017