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15.02.2017

Спорт в массы

Новый физкультурный комплекс заработал в Суоярви

На базе ФОКа будут тренироваться как воспитанники ДЮСШ, так и все желающие.

Накануне в торжественной обстановке открылся новый спортивный объект в Суоярви. В церемонии приняли участие глава Карелии, заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев и депутат Госдумы России Валентина Пивненко.

Комплекс построен в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Общая площадь объекта составляет почти 1500 метров. Его стоимость более 76 миллионов рублей.

− За последние годы Суоярви получил ряд подарков, и, надеюсь, это повышает оптимизм, настроение жителей города и района. Не так давно мы с вами построили современную котельную. То, что происходит сегодня, − событие масштаба республики, – открытие очередного физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в кратчайшие сроки, − сказал Александр Худилайнен.

От футбольного клуба «Динамо» и сборной России по волейболу Рашид Нургалиев передал ребятам мячи и комплекты формы.

− Этот физкультурно-оздоровительный комплекс придаст новый импульс жизни городу и району, даст старт в спорте многим ребятам. Играйте, как можно больше друзей приводите в этот спортивный зал, - отметил Рашид Нургалиев.

Новый ФОК включает в себя универсальный игровой, тренажерный и специализированный гимнастический залы. Здесь смогут тренироваться и воспитанники ДЮСШ, и все желающие.
Сразу же после торжественного открытия в спортивном комплексе начались соревнования по мини-футболу и баскетболу.


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  • голосуйте за едрисню (Гость)
    15.02.2017 10:06:53
    +1 -1
  • И когда и по чём будут стоить билеты в такой комплекс? И кто владеет им? Какой .... евсей (Гость)
    15.02.2017 15:23:41
    +1 -1
  • евсей

    И когда и по чём будут стоить билеты в такой комплекс? И кто владеет им? Какой ....
    Спроси у валькиполстакана-красныетрусы. (Гость)
    15.02.2017 15:34:38
    +1 -1


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