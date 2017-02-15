Долгая история

Судьбу здания бывшей детской поликлиники обсудили в мэрии Петрозаводска

Глава города встретилась с общественницей, председателем ТСЖ «Фонтан» Региной Притчиной, чтобы обсудить развитие событий вокруг полуразрушенного здания в центре карельской столицы.





Известная в городе активистка в течение нескольких лет вместе с жильцами дома № 26а по улице Анохина добивается принятия конкретных решений по судьбе здания бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина.





В разные годы планы властей относительно этой постройки менялись. Предлагались проекты реставрации с использованием современных технологий, строительства нового здания с сохранением исторического облика фасадов, но уже с пристройкой – многоквартирным домом, устройства на его месте сквера или детской площадки, и наоборот, проект восстановления в прежнем виде. В обсуждении проектов участвовали профессиональные архитекторы и реставраторы, а также общественность. Но до сих пор здание, некогда получившее охранный статус и находящееся в руках частного владельца – компании «ТехПромСтрой», продолжает оставаться в полуразрушенном виде.





Регина Притчина рассказала Ирине Мирошник, что жильцы близлежащих домов готовы собрать подписи с просьбой принять окончательное решение по судьбе здания. При этом они обеспокоены не только эстетической составляющей, когда в центре столицы республики стоит полуразобранный дом, но и серьезно страдают от вызванной таким соседством антисанитарии.





Мэр отметила, что к ней постоянно поступают подобные обращения от горожан, судьба бывшей поликлиники волнует не только пожилых людей, но и молодежь. Однако окончательно решить вопрос о реконструкции здания в его прежних границах возможно только в правовом поле в рамках работы с собственником и органами охраны исторического наследия.





- Мы готовы направить соответствующее письмо с нашими предложениями в правительство республики, но для этого нам необходимо опираться на мнение горожан, - сказала Ирина Мирошник.





15.02.2017