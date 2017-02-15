Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
15.02.2017

Долгая история

Судьбу здания бывшей детской поликлиники обсудили в мэрии Петрозаводска

Глава города встретилась с общественницей, председателем ТСЖ «Фонтан» Региной Притчиной, чтобы обсудить развитие событий вокруг полуразрушенного здания в центре карельской столицы.

Известная в городе активистка в течение нескольких лет вместе с жильцами дома № 26а по улице Анохина добивается принятия конкретных решений по судьбе здания бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина.

В разные годы планы властей относительно этой постройки менялись. Предлагались проекты реставрации с использованием современных технологий, строительства нового здания с сохранением исторического облика фасадов, но уже с пристройкой – многоквартирным домом, устройства на его месте сквера или детской площадки, и наоборот, проект восстановления в прежнем виде. В обсуждении проектов участвовали профессиональные архитекторы и реставраторы, а также общественность. Но до сих пор здание, некогда получившее охранный статус и находящееся в руках частного владельца – компании «ТехПромСтрой», продолжает оставаться в полуразрушенном виде.

Регина Притчина рассказала Ирине Мирошник, что жильцы близлежащих домов готовы собрать подписи с просьбой принять окончательное решение по судьбе здания. При этом они обеспокоены не только эстетической составляющей, когда в центре столицы республики стоит полуразобранный дом, но и серьезно страдают от вызванной таким соседством антисанитарии.

Мэр отметила, что к ней постоянно поступают подобные обращения от горожан, судьба бывшей поликлиники волнует не только пожилых людей, но и молодежь. Однако окончательно решить вопрос о реконструкции здания в его прежних границах возможно только в правовом поле в рамках работы с собственником и органами охраны исторического наследия.

- Мы готовы направить соответствующее письмо с нашими предложениями в правительство республики, но для этого нам необходимо опираться на мнение горожан, - сказала Ирина Мирошник.


« СРОЧНО: Худилайнен ушел с поста главы КарелииЭкс-глава Карелии: Это обдуманное и взвешенное решение »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • как всегда ни о чем.... обыватель (Гость)
    15.02.2017 13:18:42
    +1 -1
  • это власть? Это шлюхи, а не власть!
    Короче, объявляю на месте поликлиники муниципальный каток и грёбанный шест воинской прости господи славы этого колхозного городишки. (Гость)
    15.02.2017 14:33:04
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]