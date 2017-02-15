ВИДЕО: Призывник из Карелии выпал из окна в Подмосковье

-Недавно был на присяге у своего сына,служить "срочную" ему пол года,получка 180 € в месяц,выходные дома,из части автобусы развозят ребят на выходные по домам!Когда находится в лесу,на учениях, привозят "горячие" в поля!!! Плюс супай!!!!!
-Ссука я был в пленууууу!!!!!!!Как я НЕНАВИЖУ совок!!!!!
Лично сказал сыну: если они сунутся,ты знаешь "ЧТО" ДЕЛАТЬ!СТРЕЛЯТЬ Я ТЕБЯ НАУЧИЛ....... helganz70 (Гость)
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