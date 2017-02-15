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15.02.2017

Предстоит разобраться

ВИДЕО: Призывник из Карелии выпал из окна в Подмосковье

Молодой человек сейчас находится в реанимации, правоохранительные органы уже начали проверку происшествия.

Призывник, житель поселка Куркиёки Аркадий Бахметьев, выпал из окна третьего этажа, сообщается в сюжете "ГТРК "Карелия". Молодой человек проходит службу в одном из воинских подразделений Подмосковья.

Сейчас призывник находится в реанимации. Правоохранители начали проверку по факту ЧП. До конца службы потерпевшему оставалось всего два месяца. Мать призывника уверена, что он стал жертвой шантажа.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Поскользнулся, в полёте успел открыть окно, создал вертикальную тягу и на уровне чутка выше подоконника резко ускорился горизонтально в сторону от окна.. 9,8g (Гость)
    15.02.2017 11:09:56
    +1 -1
  • "Притяжения больше нет .." А дедовщины ? (Гость)
    15.02.2017 12:03:57
    +1 -1

  • "Притяжения больше нет .." А дедовщины ?

    Вообще-то он сам уже дед (осталось служить два месяца) (Гость)
    15.02.2017 16:20:09
    +1 -1
  • Как говорят на украине - летуны до космосу! (Гость)
    15.02.2017 16:25:15
    +1 -1
  • Ведущая ничо такая. Надоть её в пресслужбу нового главы назначить. (Гость)
    15.02.2017 17:14:16
    +1 -1

  • Вообще-то он сам уже дед
    Зри в корень. (Гость)
    15.02.2017 17:53:24
    +1 -1
  • Его выкинули. "Дедовщины нет." Ну разве что "кое-кто временами у нас порой". Как в "добрые" старые советские времена. Докатились... От чего шли, к тому и пришли.. Александр (Гость)
    15.02.2017 20:21:26
    +1 1-1
  • Александр

    От чего шли, к тому и пришли.. Александр
    Тебе то чего? Твои афросомалийские нигеры по определению (Гость)
    15.02.2017 20:26:44
    +1 -1
  • -Недавно был на присяге у своего сына,служить "срочную" ему пол года,получка 180 € в месяц,выходные дома,из части автобусы развозят ребят на выходные по домам!Когда находится в лесу,на учениях, привозят "горячие" в поля!!! Плюс супай!!!!!
    -Ссука я был в пленууууу!!!!!!!Как я НЕНАВИЖУ совок!!!!!
    Лично сказал сыну: если они сунутся,ты знаешь "ЧТО" ДЕЛАТЬ!СТРЕЛЯТЬ Я ТЕБЯ НАУЧИЛ....... helganz70 (Гость)
    16.02.2017 00:18:00
    +1 1-1
  • helganz70

    -Недавно был на присяге у своего сына,служить "срочную" ему пол года,получка 180 €
    А я слышал что 5 евро всего. Это на тытрубе парень рассказывал. (Гость)
    16.02.2017 04:01:51
    +1 -1
  • helganz70

    -Ссука я был в пленууууу!!!!!!!Как я НЕНАВИЖУ совок!!!!!
    Я тоже нанавижу и совок и рашку. Мне в россии нравится место где я жил, речка , лесок.
    А вот люди тут гавно и государство гавно тоже !!!! (Гость)
    16.02.2017 07:53:09
    +1 -1


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