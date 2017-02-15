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ВИДЕО: Призывник из Карелии выпал из окна в Подмосковье

Молодой человек сейчас находится в реанимации, правоохранительные органы уже начали проверку происшествия.





Призывник, житель поселка Куркиёки Аркадий Бахметьев, выпал из окна третьего этажа, сообщается в сюжете "ГТРК "Карелия". Молодой человек проходит службу в одном из воинских подразделений Подмосковья.





Сейчас призывник находится в реанимации. Правоохранители начали проверку по факту ЧП. До конца службы потерпевшему оставалось всего два месяца. Мать призывника уверена, что он стал жертвой шантажа.





15.02.2017