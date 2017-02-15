Напутственная речь

Александр Худилайнен обратился к жителям Карелии

Бывший глава региона пообещал помнить о республике и помогать в ее развитии и продвижении на любой должности.





Пресс-служба губернатора опубликовала обращение Александра Худилайнена к жителям Карелии. В нем он прежде всего сообщает об уходе с поста губернатора.





- Сегодня в нашей стране идет большая работа по ротации в руководстве различных федеральных и региональных органов власти. Вы знаете, что в сентябре состоится единый день голосования. До этого времени необходимо дать возможность кандидату президента заслужить доверие жителей республики. Считаю, что именно сейчас в Карелия сложилась наиболее благоприятная ситуация, когда обновление послужит сохранению положительной динамики развития экономики и социальной сферы и даст новый импульс для дальнейшей консолидации карельского общества.





По мнению экс-главы региона, прежде всего, это касается федеральной целевой программы развития республики до 2020 года и плановой подготовки к 100-летию образования Карелии. Худилайнен также отметил, что сейчас пришло время активно воплощать в жизнь намеченные проекты, закладывая прочную основу для дальнейшего успешного развития республики.





- Мы разбудили интерес к Карелии. Экономика республики набрала неплохой темп, отмечена значительная динамика по налоговым поступлениям. Очень важно, чтобы эти тенденции стали необратимыми, и нашли свое воплощение в реальном улучшении качества и уровня жизни людей. Я благодарен президенту России за доверие, и в дальнейшем, какую бы должность он мне не предложил, я, безусловно, буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии и продвижении. Хочу поблагодарить каждого жителя Карелии, кто принял активное участие в реализации общественных проектов, кто инициировал народные обсуждения по благоустройству нашей республики. Таких было немало. Хочу сказать спасибо всем, кто своим трудом, своим талантом, энергией и верой делает нашу Карелию богаче, краше и лучше.





15.02.2017