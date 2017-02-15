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15.02.2017

Напутственная речь

Александр Худилайнен обратился к жителям Карелии

Бывший глава региона пообещал помнить о республике и помогать в ее развитии и продвижении на любой должности.

Пресс-служба губернатора опубликовала обращение Александра Худилайнена к жителям Карелии. В нем он прежде всего сообщает об уходе с поста губернатора.

- Сегодня в нашей стране идет большая работа по ротации в руководстве различных федеральных и региональных органов власти. Вы знаете, что в сентябре состоится единый день голосования. До этого времени необходимо дать возможность кандидату президента заслужить доверие жителей республики. Считаю, что именно сейчас в Карелия сложилась наиболее благоприятная ситуация, когда обновление послужит сохранению положительной динамики развития экономики и социальной сферы и даст новый импульс для дальнейшей консолидации карельского общества.

По мнению экс-главы региона, прежде всего, это касается федеральной целевой программы развития республики до 2020 года и плановой подготовки к 100-летию образования Карелии. Худилайнен также отметил, что сейчас пришло время активно воплощать в жизнь намеченные проекты, закладывая прочную основу для дальнейшего успешного развития республики.

- Мы разбудили интерес к Карелии. Экономика республики набрала неплохой темп, отмечена значительная динамика по налоговым поступлениям. Очень важно, чтобы эти тенденции стали необратимыми, и нашли свое воплощение в реальном улучшении качества и уровня жизни людей. Я благодарен президенту России за доверие, и в дальнейшем, какую бы должность он мне не предложил, я, безусловно, буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии и продвижении. Хочу поблагодарить каждого жителя Карелии, кто принял активное участие в реализации общественных проектов, кто инициировал народные обсуждения по благоустройству нашей республики. Таких было немало. Хочу сказать спасибо всем, кто своим трудом, своим талантом, энергией и верой делает нашу Карелию богаче, краше и лучше.


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  • может в пол преды в Финку поидёт? Или вместо развалившего республику Катанандова? Туда всем бывшим дорога.. евсей (Гость)
    15.02.2017 13:28:17
    +1 -1
  • Упырь (Гость)
    15.02.2017 13:44:05
    +1 -1
  • как говорят у нас в народе - круговорот говна в природе ! (Гость)
    15.02.2017 14:13:46
    +1 -1
  • Да пошел ты на, консолидатор хренов. (Гость)
    15.02.2017 14:33:26
    +1 -1
  • И зачем такие дураки нужны? Пришел-ушел, один хрен. Сократить надо это вшивое правительство. (Гость)
    15.02.2017 14:34:00
    +1 1-1
  • -Долго будет Карелия сниться???? ..... helganz70 (Гость)
    16.02.2017 00:07:17
    +1 -1
  • Пошел в жопу козел. (Гость)
    16.02.2017 02:28:51
    +1 -1
  • Пошел-пошел-Пошел-пошел-!. Гость (Гость)
    16.02.2017 08:57:26
    +1 -1


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