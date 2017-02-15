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15.02.2017

Пришлось отвечать

Глава поселения в Карелии продал здание амбулатории по цене дров

За ущерб, причиненный местной казне в результате коррупционного преступления, чиновник заплатит 1,3 миллиона рублей.

В декабре прошлого года Медвежьегорский районный суд вынес приговор главе администрации Повенецкого городского поселения. Его признали виновным в превышение должностных полномочий. Суд установил, что чиновник в 2011 году произвел незаконное отчуждение муниципального имущества – здания амбулатории по цене дров, за 80 тысяч рублей. Фактически же постройка не разбиралась, а была частично отремонтирована и используется в качестве жилья. Экспертиза показала, что рыночная стоимость здания составляла один миллион 386 тысяч рублей.

- В результате преступных действий чиновника нарушен порядок приватизации муниципального имущества, а бюджет Повенецкого городского поселения недополучил доходы, составляющие более 13% его размера на 2011 год, - рассказали в региональной прокуратуре.

После вступления приговора в законную силу прокурор района обратился в суд защиту интересов муниципального образования «Повенецкое городское поселение». Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Теперь чиновнику придется выплатить ущерб в размере 1,3 миллиона рублей.


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  • Экспертиза показала, что рыночная стоимость здания составляла один миллион 386 тысяч рублей.
    Вы не охренели там в медгоре? Рыночная, мля, стоимость.
    Хотя... чинушу не жалко - украл больше, чем та хибара. Пусть платит за грехи свои. (Гость)
    15.02.2017 13:32:14
    +1 -1
  • Где посадки? (Гость)
    15.02.2017 13:40:34
    +1 -1
  • Определили стоимость. Аукцион был? Если так дорого стоит может сами и купите.. жора (Гость)
    15.02.2017 14:45:47
    +1 -1


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