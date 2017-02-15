Пришлось отвечать

Глава поселения в Карелии продал здание амбулатории по цене дров

За ущерб, причиненный местной казне в результате коррупционного преступления, чиновник заплатит 1,3 миллиона рублей.





В декабре прошлого года Медвежьегорский районный суд вынес приговор главе администрации Повенецкого городского поселения. Его признали виновным в превышение должностных полномочий. Суд установил, что чиновник в 2011 году произвел незаконное отчуждение муниципального имущества – здания амбулатории по цене дров, за 80 тысяч рублей. Фактически же постройка не разбиралась, а была частично отремонтирована и используется в качестве жилья. Экспертиза показала, что рыночная стоимость здания составляла один миллион 386 тысяч рублей.





- В результате преступных действий чиновника нарушен порядок приватизации муниципального имущества, а бюджет Повенецкого городского поселения недополучил доходы, составляющие более 13% его размера на 2011 год, - рассказали в региональной прокуратуре.





После вступления приговора в законную силу прокурор района обратился в суд защиту интересов муниципального образования «Повенецкое городское поселение». Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Теперь чиновнику придется выплатить ущерб в размере 1,3 миллиона рублей.





15.02.2017