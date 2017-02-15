Век Интернета

Объявление жителя Карелии в соцсетях привело к уголовному делу

Правоохранители увидели в Интернете сообщение о пропаже мобильного телефона и взялись за расследование преступления.





Во время мониторинга Интернета прокуратура Олонецкого района наткнулась на сообщение в соцсети «ВКонтакте», опубликованное в январе 2017 года. Пользователь в одной из групп в своем посте рассказал, что его товарищ потерял в ресторане мобильный телефон.





Сотрудники ведомства нашли потерпевшего, им оказался житель Олонца. Мужчина пояснил, что у него украли два сотовых, но в полицию он не обращался и надеялся, что похититель вернет один из телефонов за вознаграждение. В итоге прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело.





15.02.2017