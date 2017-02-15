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15.02.2017

Век Интернета

Объявление жителя Карелии в соцсетях привело к уголовному делу

Правоохранители увидели в Интернете сообщение о пропаже мобильного телефона и взялись за расследование преступления.

Во время мониторинга Интернета прокуратура Олонецкого района наткнулась на сообщение в соцсети «ВКонтакте», опубликованное в январе 2017 года. Пользователь в одной из групп в своем посте рассказал, что его товарищ потерял в ресторане мобильный телефон.

Сотрудники ведомства нашли потерпевшего, им оказался житель Олонца. Мужчина пояснил, что у него украли два сотовых, но в полицию он не обращался и надеялся, что похититель вернет один из телефонов за вознаграждение. В итоге прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело.


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  • Чушь собачья какая-то. Что, обращений оленям не хватает? Нафига еще работу искать? (Гость)
    15.02.2017 14:35:04
    +1 -1
  • Ничего не понял. (Гость)
    15.02.2017 21:06:00
    +1 -1

  • Чушь собачья какая-то. Что, обращений оленям не хватает? Нафига еще работу искать?
    Причем здесь собаки, олени? Это красивые хорошие умные животные. Зачем их сюда впутывать? (Гость)
    15.02.2017 22:49:54
    +1 -1


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