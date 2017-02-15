Показатели улучшаются

Смертность снизилась в Карелии

В республике в минувшем году от отравления алкоголем умерло на 2,2 раза меньше людей, чем за 2015-й.





За год в регионе высокотехнологичная медицинская помощь стала значительно доступнее. Ее получили 4300 жителей республики. Это почти на 30% больше, чем в 2015 году, рассказал министр здравоохранения Карелии Ерванд Хидишян.





Вырос объем услуг ВМП, предоставленных в условиях Республиканской больницы имени В.А.Баранова. Здесь их получили 1800 пациентов.





- Мы расширили спектр учреждений, которые участвуют в нашей территориальной программе за пределами региона по оказанию ВМП, в первую очередь по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «ревматология», «гематология». Хорошо складываются взаимоотношения с учреждениями, оказывающими офтальмологическую помощь. В этом году поставлена задача провести техническое дооснащение офтальмологического отделения Республиканской больницы и улучшить условия пребывания пациентов, которые преимущественно являются людьми старшего возраста, - отметил Ерванд Хидишян.





Кроме того, в течение двух лет в Карелии отсутствует материнская смертность. Для снижения показателей младенческой смертности составлен план работы всей системы родовспоможения в республике.





По словам министра здравоохранения, средства, которые выделялись в рамках федеральных и региональных программ, полностью освоены. Они позволили значительно улучшить материально-техническую базу медицинских организаций республики. В 2016 году самые крупные вложения сделаны в специализированную и онкологическую помощь, в развитие инфраструктуры Республиканской и Детской республиканской больниц. Межрайонные центры оснащены современным оборудованием. Введена в эксплуатацию поликлиника общего проекта «Больница на 200 коек в городе Сортавала» и здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Реболы Муезерского района.





В республике действуют 118 домовых хозяйств для оказания первой помощи населению в населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек. Работают 34 круглосуточных консультативных фельдшерских пункта, полностью укомплектованы 15 офисов врачей общей практики, действующих в сельской местности. Отдаленные районы республики обслуживают семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. В государственные учреждения здравоохранения поставлен 51 автомобиль скорой медицинской помощи на общую сумму 68,62 миллиона рублей. Расширение парка санитарного транспорта существенно улучшило возможности оказания скорой медицинской помощи на селе.





Также снизился уровень смертности населения от основных причин. В 2016 году умерло на 343 человека меньше, чем в 2015 году. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 8,1%, от новообразований, в том числе злокачественных, - на 0,8 %, от туберкулеза - на 11,0 %. Смертность от внешних причин уменьшилась в 1,3 раза, в том числе от случайных отравлений алкоголем - в 2,2 раза, от транспортных травм всех видов - на 12,1 %.





Наблюдается положительная тенденция и в демографической ситуации. Естественная убыль населения уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 6,5%. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сохранилась на уровне 2015 года и составила 69,2 года.





15.02.2017