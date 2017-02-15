Власть переменилась

Врио главы Карелии назначен Артур Парфенчиков

Президент России принял отставку Александра Худилайнена.





Владимир Путин подписал сегодня Указ о досрочном прекращении полномочий руководителя республики, сообщает сайт главы государства. Также президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Артура Парфенчикова. Ранее он занимал должность директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Российской Федерации.





Как сообщает ТАСС , руководитель государства пообещал оказывать поддержку врио главы Карелии и пожелал ему успехов на этом посту.





- Вы знаете, хочу вам предложить должность исполняющего обязанности руководителя республики, - обратился Путин на встрече в Кремле к Парфенчикову. - У Вас внутреннее желание сделать максимум того, что можете, для своей малой родины, в душе присутствует? - спросил президент РФ.





Артур Парфенчиков в ответ назвал очень большой ответственностью работать на своей малой родине.





- С одной стороны, многие проблемы понятны, и, наверно, есть определенная поддержка: республика маленькая, можно рассчитывать на принятие населением. Но это и большая ответственность, безусловно, чтобы оправдать доверие своих земляков, - отметил он.





- Хорошо. Желаю вам успехов и, конечно, буду вам помогать, - подчеркнул президент.





По словам Парфенчикова, республика должна посмотреть на свои ресурсы и свои силы. Он также отметил, что в Карелии, на его взгляд, есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы, но они решаемы.





15.02.2017