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15.02.2017

Власть переменилась

Врио главы Карелии назначен Артур Парфенчиков

Президент России принял отставку Александра Худилайнена.

Владимир Путин подписал сегодня Указ о досрочном прекращении полномочий руководителя республики, сообщает сайт главы государства. Также президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Артура Парфенчикова. Ранее он занимал должность директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Российской Федерации.

Как сообщает ТАСС, руководитель государства пообещал оказывать поддержку врио главы Карелии и пожелал ему успехов на этом посту.

- Вы знаете, хочу вам предложить должность исполняющего обязанности руководителя республики, - обратился Путин на встрече в Кремле к Парфенчикову. - У Вас внутреннее желание сделать максимум того, что можете, для своей малой родины, в душе присутствует? - спросил президент РФ.

Артур Парфенчиков в ответ назвал очень большой ответственностью работать на своей малой родине.

- С одной стороны, многие проблемы понятны, и, наверно, есть определенная поддержка: республика маленькая, можно рассчитывать на принятие населением. Но это и большая ответственность, безусловно, чтобы оправдать доверие своих земляков, - отметил он.

- Хорошо. Желаю вам успехов и, конечно, буду вам помогать, - подчеркнул президент.

По словам Парфенчикова, республика должна посмотреть на свои ресурсы и свои силы. Он также отметил, что в Карелии, на его взгляд, есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы, но они решаемы.


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  • А про себя думает: гребаный худилайнен, не мог еще полгода там поторчать. Только в люди выбился, а тут опять (Гость)
    15.02.2017 16:04:40
    +1 -1
  • Сижу и ржу с рашки !  Дашь право народу выбирать губернатора, так эти придурки выберут какого-нибудь ворюгу за чекушку боярышника... ХуйлоМасквич - назначит , получается ворюга ничем не лучше которого выбрало быдло.. Вот и пердюмоноколь , зеркало то нормальное - просто народец такой видать ! (Гость)
    15.02.2017 16:24:14
    +1 -1
  • Бум подымать п.Курккиекки... (Гость)
    15.02.2017 21:36:56
    +1 -1


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