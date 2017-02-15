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15.02.2017

Не по правилам

Школьников перевозили на автобусах с нарушениями в Карелии

Прокуратура выяснила, что в Кемском районе учеников общеобразовательного учреждения перевозили, не соблюдая закон.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при организованных перевозок детей. Выяснилось, что школы нарушают федеральное законодательство.

Как установлено, в образовательных организациях не проводили предрейсовый инструктаж, не сверяли данные с ГИБДД на предмет учета дорожно-транспортных происшествий, не проводили учебные занятия с водителями.

Также оказалось, что школы пренебрегали предрейсовыми и послерейсовыми медицинскими осмотрами тех, кто управлял автобусами. Причиной тому стало нехватка денег у образовательных организаций.

По всем фактам директорам школ внесены представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.


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  • "Зловещее преступление на крыше." (Гость)
    15.02.2017 17:50:57
    +1 -1
  • с нарушениями в Карелии
    А не в Карелии без нарушений..?. Ау, писАки ! (Гость)
    15.02.2017 17:59:11
    +1 -1
  • Одно и тоже,токо посадки могут изменить ситуацию (Гость)
    15.02.2017 21:35:27
    +1 -1


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