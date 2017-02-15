Не по правилам

Школьников перевозили на автобусах с нарушениями в Карелии

Прокуратура выяснила, что в Кемском районе учеников общеобразовательного учреждения перевозили, не соблюдая закон.





Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при организованных перевозок детей. Выяснилось, что школы нарушают федеральное законодательство.





Как установлено, в образовательных организациях не проводили предрейсовый инструктаж, не сверяли данные с ГИБДД на предмет учета дорожно-транспортных происшествий, не проводили учебные занятия с водителями.





Также оказалось, что школы пренебрегали предрейсовыми и послерейсовыми медицинскими осмотрами тех, кто управлял автобусами. Причиной тому стало нехватка денег у образовательных организаций.





По всем фактам директорам школ внесены представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.





15.02.2017