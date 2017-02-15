15.02.2017
Новый этап
Артура Парфенчикова правительству Карелии представит полпред президента
Уже завтра, 16 февраля, врио главы региона предстанет перед республиканскими властями.
В четверг в Карелию прибудет временно исполняющий обязанности губернатора Артура Парфенчикова. Правительству республики его представит полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
Напомним, сегодня Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий главы региона. После этого его отставку принял Владимир Путин и назначил на место временно исполняющего обязанности руководителя республики Артура Парфенчикова.