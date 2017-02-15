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15.02.2017

Новый этап

Артура Парфенчикова правительству Карелии представит полпред президента

Уже завтра, 16 февраля, врио главы региона предстанет перед республиканскими властями.

В четверг в Карелию прибудет временно исполняющий обязанности губернатора Артура Парфенчикова. Правительству республики его представит полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Напомним, сегодня Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий главы региона. После этого его отставку принял Владимир Путин и назначил на место временно исполняющего обязанности руководителя республики Артура Парфенчикова.


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  • Да, полный пипец!  Что у нас в Карелии перевелись умные люди. Зачем нам посылать очередного вора. Пускай народ выбирает  кто им нужен у власти.. коренной житель Карелии (Гость)
    15.02.2017 18:41:56
    +1 -1
  • коренной житель Карелии
    Мы тута не могем... (Гость)
    15.02.2017 19:28:40
    +1 -1
  • Ну вообщем как всегда. "Царь хороший, бояре плохие".. Александр (Гость)
    15.02.2017 20:18:53
    +1 -1
  • Александр
    Одно радует,что по фински не говорит.... (Гость)
    15.02.2017 21:33:56
    +1 -1
  • -С такими "успехами",я бы посоветовал вам всем финский учить!!!!)))))
    -Suomalainen Herrat!!!
    volsitko anta mulle v&#228;h&#228;n ruokaa!!!)))))
    -Смех,смехом,а кому-то может и пригодится. ..... helganz70 (Гость)
    16.02.2017 00:03:56
    +1 2-1


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