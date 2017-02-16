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16.02.2017

Проверка знаний

Родители выпускников в Карелии напишут ЕГЭ по русскому языку

Вместе с родителями свои знания проверят республиканские депутаты и министр образования.

Карелия 21 февраля присоединится к всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы выпускников напишут госэкзамен по русскому языку.

Вместе с ними свои знания проверят заместитель премьер-министра правительства республики Валентина Улич, министр образования региона Александр Морозов, журналисты, депутаты.

Цель акции - повысить доверие общества к процедуре проведения ЕГЭ, максимально наглядно показать родителям все этапы сдачи госэкзамена. Акция пройдет на базе Центра оценки качества образования.


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