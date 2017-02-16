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16.02.2017

Возвращение в регион

Артур Парфенчиков приехал в Карелию и готов к работе на новом посту

Врио главы республики заверил, что уже успел обсудить планы по развитию региона с крупными банками.

В Петрозаводск Артур Парфенчиков приехал сегодня утром на поезде. Его встретили Александр Худилайнен, Сергей Катанандов и другие члены правительства. По словам врио губернатора, он успел встретиться с представителями бизнеса и кредитных организаций, которые готовы к сотрудничеству.

- Кто-то считает, что Парфенчиков — это только человек "в погонах" и ему будет сложно в экономике, еще в чем-то. Конечно, будет сложно. Сложно будет во всем. Это новое место, новые задачи, это все равно все новое. Работая главным судебным приставом, я много сталкивался с вопросами экономического плана, с банками, да, собственно, сегодня уже мы провели ряд встреч с крупным бизнесом и представителями крупных банков, которые готовы уже со мной работать в моем новом качестве, — рассказал Парфенчиков журналистам в Москве.

Напомним, накануне, 15 февраля, Александр Худилайнен сообщил, что досрочно уходит с поста главы Карелии. Его полномочия должны были закончиться в мае 2017 года. Затем Указ об отставке подписал президент России, после чего на место врио губернатора назначили Артура Парфенчикова. Ранее он возглавлял УФССП России.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • К нам приехал, к нам приехал... Артур Парфьончиков - ДОРОГОЙ!!! (Гость)
    16.02.2017 11:14:33
    +1 1-1
  • человек Медведева - не за горами выборы президента (Гость)
    16.02.2017 11:38:54
    +1 -1
  • Люди типа Парфёнчикова созидательным трудом (вклад в ВВП) ничего в своей жизни не добились. Это тип людей с потребительской иждивенческой философией, сложившейся в результате профессиональной деформации - всю жизнь сидели на всём готовом от государства, наделённые властью и особыми полномочиями.
    Всё что они умеют делать - это бездарно тратить государственные средства. ФССП тому наглядный пример.... справедливый (Гость)
    16.02.2017 12:19:38
    +1 1-1
  • бесполезный (Гость)
    16.02.2017 12:34:15
    +1 1-1
  • Сюжет достойный мигалкова.
    https://www.youtube.com/watch?v=2US2dB0lmA8 (Гость)
    16.02.2017 13:07:09
    +1 -1


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