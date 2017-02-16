Возвращение в регион

Артур Парфенчиков приехал в Карелию и готов к работе на новом посту

Врио главы республики заверил, что уже успел обсудить планы по развитию региона с крупными банками.





В Петрозаводск Артур Парфенчиков приехал сегодня утром на поезде. Его встретили Александр Худилайнен, Сергей Катанандов и другие члены правительства. По словам врио губернатора, он успел встретиться с представителями бизнеса и кредитных организаций, которые готовы к сотрудничеству.





- Кто-то считает, что Парфенчиков — это только человек "в погонах" и ему будет сложно в экономике, еще в чем-то. Конечно, будет сложно. Сложно будет во всем. Это новое место, новые задачи, это все равно все новое. Работая главным судебным приставом, я много сталкивался с вопросами экономического плана, с банками, да, собственно, сегодня уже мы провели ряд встреч с крупным бизнесом и представителями крупных банков, которые готовы уже со мной работать в моем новом качестве, — рассказал Парфенчиков журналистам в Москве.





Напомним, накануне, 15 февраля, Александр Худилайнен сообщил, что досрочно уходит с поста главы Карелии. Его полномочия должны были закончиться в мае 2017 года. Затем Указ об отставке подписал президент России, после чего на место врио губернатора назначили Артура Парфенчикова. Ранее он возглавлял УФССП России.





16.02.2017