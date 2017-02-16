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Гипермаркет «Леруа Мерлен» планируют открыть в Петрозаводске к концу лета

Строительство магазина известного бренда вышло на финальный этап. Через несколько месяцев он откроет двери для посетителей.





Мэр города встретилась с директором гипермаркета «Леруа Мерлен» Максимом Кукоренко. Он рассказал, что строительство магазина находится на финальном этапе, в течение весны начнут установливать оборудование в торговом зале и имплантацию товаров. Открытие гипермаркета, расположенного на Лесном проспекте в районе верхнего Чапаевского кольца, намечено на август 2017 года. Менеджеры по персоналу уже приступили к подбору кадров. Всего в штат сотрудников примут порядка двухсот человек.





- Наша компания не первый год признается «Лучшим работодателем России» за отличные условия труда и отдыха сотрудников. Концепция «Низкие цены каждый день» позволит каждому покупателю приобрести в нашем гипермаркете необходимый товар для обустройства и строительства своего дома. Кроме того, «Леруа Мерлен» держит обратную связь с покупателями, для того чтобы лучше понимать их потребности. Также в рамках нашей региональной стратегии мы стремимся к сотрудничеству с местными поставщиками, - отметил Максим Кукоренко.





У «Леруа Мерлен» активная социальная позиция, компания участвует в общественной жизни городов России. К примеру, в Петрозаводске на городской территории, прилегающей к гипермаркету, за счет компании уже построена коробка здания – стартового городка для лыжников – площадью 150 квадратных метров, в настоящее время прокладываются инженерные сети.





Стороны обсудили возможности будущего взаимодействия в плане благоустройства и развития городской инфраструктуры. Ирина Мирошник выразила готовность оказать организационную помощь в проведении акций по озеленению города, рассказав участникам встречи о выстроенной работе мэрии с представителями бизнеса, общественными организациями и населением.





Напомним, «Леруа Мерлен» - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В России в настоящее время работают 59 гипермаркетов, в которых трудятся более 20 тысяч человек.





16.02.2017