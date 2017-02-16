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16.02.2017

Начало положено

Полпред президента представил Артура Парфенчикова правительству Карелии

Врио главы региона заявил, что его стиль работы - это эволюция и стабильность.

Сегодня полпред президента России на Северо-Западе Николай Цуканов представил республиканским властям временно исполняющего обязанности губернатора. При этом он отметил, что для региона начинается новый этап. Затем Цуканов зачитал указ об отставке Худилайнена и поблагодарил его за работу, пишет "Столица на Онего".

- Дорогие земляки, для меня большая честь вернуться на малую родину и служить народу Карелии. Я приложу все свои силы, чтобы реализовать те задачи, которые передо мной поставлены, оправдать доверие населения Карелии, - обратился к присутствующим Артур Парфенчиков.

В зале присутствовали представители органов исполнительной власти, руководители районных администраций, депутаты Заксобрания Карелии и Петросовета, председатели Арбитражного и Верховного судов РК, руководитель карельского Следкома и прокурор Карелии.

- Я сразу хочу сказать, что мы будем работать эволюционно, стремясь сохранить кадровый потенциал правительства, и, конечно, могут быть точечные усиления, но еще раз повторюсь, что мой стиль работы – это всегда эволюция, это всегда стабильность. Я думаю, что к такой работе мы приступим. Сейчас задача максимально вникнуть во все цифры, статистику, те задачи, которые у нас есть, и работать над тем, чтобы эти вопросы решались, и, безусловно, будем ставить новые задачи. Главное, мы должны рассчитывать на свои силы, - процитировало издание слова Парфенчикова.


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