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16.02.2017

Развитие спорта

Вместо спортивной школы в Петрозаводске появится гимнастический центр

На Повенецкой должны построить республиканский гимнастический центр к концу 2018 года.

По этому вопросу заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев провел совещание в правительстве республики. Напомним, современный центр гимнастики, оборудованный залами, раздевалками и административными помещениями, появится в районе улицы Повенецкой. На совещании чиновники решили составить дорожную карту строительства до конца 2018 года. Сейчас администрация Петрозаводска занимается организацией сноса здания бывшей спортивной школы, объединением трех земельных участков и обновлением технических условий для застройщика.

Также участники совещания обсудили вопросы развития инфраструктуры Петрозаводска, а именно, благоустройства городских территорий. Напомним, по решению мэра Москвы в рамках празднования 100-летия республики Петрозаводску в этом году направят более 100 миллионов рублей, которые пойдут на создание игровых и спортивных площадок в разных районах города.

Уже определены 10 площадок общего пользования, на которых установят новые объекты. Их выбрали с учетом мнений жителей и депутатов горсовета. Кроме того, как стало известно на совещании, финансирование на развитие городской среды поступит и от правительства Санкт-Петербурга. На выделенные средства благоустроят еще пять площадок.

Добавим, что в совещании приняли участие депутат Госдумы Валентина Пивненко, заместитель премьер-министра Карелии Валентина Улич, мэр Ирина Мирошник, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Дмитрий Матвиец, министр по делам молодежи, физической культуре и спорту РК Александр Воронов.


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