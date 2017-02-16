Вступил в должность

Артур Парфенчиков: Я приложу все силы, чтобы реализовать поставленные президентом задачи

Главной целью на сегодня врио главы республики считает сохранность позитивных тенденций, выработанных за последние годы.





Представляя Артура Парфенчикова правительству Карелии, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов сказал, что предстоит много работы, учитывая предстоящий столетний юбилей республики.





- Планы, которые будут в ближайшее время корректироваться, прежде всего, должны быть сориентированы на развитие Карелии с учетом мнения жителей, - отметил полномочный представитель главы государства.





Временно исполняющий обязанности руководителя региона в свою очередь заявил, что для него большая честь вернуться на свою малую родину и работать на ее благо.





- Я приложу все свои силы и накопленный опыт, все знания, которые получил, работая на федеральном уровне, чтобы реализовать задачи, которые поставил президент, и оправдать доверие населения Карелии, - сказал Артур Парфенчиков.













По его словам, сейчас главная задача – сохранить те позитивные тенденции, которые были достигнуты в регионе за последние годы. В то же время, как отметил врио главы, вместе с правительством России и полпредством необходимо «найти новые точки развития и оптимизации экономических и социальных процессов в республике». Конечной целью этой работы должно стать оправдание доверия жителей.





- Мы рассчитываем на вашу поддержку, поддержку аппарата полномочного представительства. Но самое главное, это было сказано мной и президенту, - мы должны рассчитывать на свои силы, работать с полной самоотдачей, и тогда мы вправе рассчитывать на положительный результат, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





Временно исполняющий обязанности руководителя республики сообщил, что будет стремиться сохранить кадровый потенциал правительства Карелии, но не исключил постепенных перемен.





Бывший губернатор Александр Худилайнен поблагодарил руководителей всех уровней власти за совместную работу, которая позволила сделать значительный задел по всем ключевым направлениям развития региона.





- Спасибо за совместную работу. Было очень не просто, но мы были единой командой с единым стремлением сделать жизнь в Карелии лучше, - отметил Александр Худилайнен.













Он также обратился к руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления, депутатам карельского парламента и представителям общественности с просьбой оказать максимальную помощь в работе новому главе республики.





16.02.2017