Борьба с едой

Финские сыр и масло уничтожили в скотомогильнике Петрозаводска

В карельской столице продолжают бороться с санкционными продуктами, которые находят в местных магазинах.





Прокуратура республики совместно со специалистами Россельхознадзора провели очередную проверку в Петрозаводске. В результате в торговой палатке на Березовой аллее они обнаружили продукцию, запрещенную к ввозу на территорию России: сыр и масло производства Финляндии в количестве двух килограммов.









В тот же день сотрудники надзорных ведомств нашли запрещенные продукты в магазине на улице Медвежьегорская. Здесь изъяли сыр, масло, колбасу производства Финляндии, Дании, Германии, Эстонии общим весом четыре килограмма 250 граммов.





После этого всю указанную продукцию в присутствии двух понятых уничтожили, сбросив в биотермическую яму городского скотомогильника.





16.02.2017