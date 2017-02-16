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16.02.2017

Борьба с едой

Финские сыр и масло уничтожили в скотомогильнике Петрозаводска

В карельской столице продолжают бороться с санкционными продуктами, которые находят в местных магазинах.

Прокуратура республики совместно со специалистами Россельхознадзора провели очередную проверку в Петрозаводске. В результате в торговой палатке на Березовой аллее они обнаружили продукцию, запрещенную к ввозу на территорию России: сыр и масло производства Финляндии в количестве двух килограммов.


В тот же день сотрудники надзорных ведомств нашли запрещенные продукты в магазине на улице Медвежьегорская. Здесь изъяли сыр, масло, колбасу производства Финляндии, Дании, Германии, Эстонии общим весом четыре килограмма 250 граммов.

После этого всю указанную продукцию в присутствии двух понятых уничтожили, сбросив в биотермическую яму городского скотомогильника.


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  • Ошибка в названии. Петрозаводск - скотомогильник!! (Гость)
    16.02.2017 14:11:58
    +1 -1
  • Выбл..ки, хоть бы в детдом отдали, как дедушка Ленин. (Гость)
    16.02.2017 15:31:19
    +1 4-1
  • Жрать охота. Скорее бы какой-нить митинг с кашей организовали.. патрионутый ватник (Гость)
    16.02.2017 16:02:59
    +1 -1
  • Могу кончить тебе в кашу , патриот должен уметь сглатывать !гыыыыыыы (Гость)
    16.02.2017 19:09:14
    +1 -1
  • СРОЧНО! Ансабль песни и блядства Александрова СНОВА В ПОЛНОМ СОСТАВЕ!!
     
    НУЖЕН НОВЫЙ САМОЛЕТ ! Максимальный репост ! (Гость)
    16.02.2017 21:27:28
    +1 3-1
  • Подскажите адресок очередной лавки, я сам прибегу и уничтожу сыр! (Гость)
    17.02.2017 05:23:29
    +1 1-1


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