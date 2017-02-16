16.02.2017
Борьба с едой
Финские сыр и масло уничтожили в скотомогильнике Петрозаводска
В карельской столице продолжают бороться с санкционными продуктами, которые находят в местных магазинах.
Прокуратура республики совместно со специалистами Россельхознадзора провели очередную проверку в Петрозаводске. В результате в торговой палатке на Березовой аллее они обнаружили продукцию, запрещенную к ввозу на территорию России: сыр и масло производства Финляндии в количестве двух килограммов.
В тот же день сотрудники надзорных ведомств нашли запрещенные продукты в магазине на улице Медвежьегорская. Здесь изъяли сыр, масло, колбасу производства Финляндии, Дании, Германии, Эстонии общим весом четыре килограмма 250 граммов.
После этого всю указанную продукцию в присутствии двух понятых уничтожили, сбросив в биотермическую яму городского скотомогильника.