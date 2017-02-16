Приехали с наградами

Карельские тхэквондисты стали медалистами турниров в Турции

Спортсмены из нашей республики удачно выступили на международных рейтинговых состязаниях.





С 10 по 14 февраля в Анталии прошел турнир по тхэквондо G-2 класса «4TH TURKISH OPEN 2017». В нем приняли участие карельские спортсмены Владислав Ларин, Антон Котков, Олеся Бардаченко, Анастасия Ложкина и Екатерина Дербенева.





Антон Котков выступал в весовой категории среди мужчин до 80 килограммов, всего в этой категории были представлены 36 человек. Карельский тхэквондист провел пять боев, победил спортсменов из Азербайджана, Турции, Норвегии, а в финальном поединке со счетом 17:7 одолел российского соперника, завоевав золото.





Владислав Ларин в весовой категории среди мужчин до 87 килограммов также стал сильнейшим среди 34 человек. Влад провел пять боев со спортсменами из Ирана, Турции, Азербайджана и Словении. И во всех стал победителем.













Олеся Бардаченко выступила в весовой категории среди женщин свыше 73 килограммов. Она провела три боя. В первом девушка одержала победу над спортсменкой из России, в бою за выход в полуфинал отправила соперницу из Турции в нокаут, однако в бою за путевку в финал уступила участнице из Турции Кус Нафии. В итоге Олеся завоевала бронзу.





Добавим, что 9 февраля в Анталии прошел рейтинговый турнир G-1 класса «5th EUROPEAN CLUBS CHAMPS 2017», на котором Антон Котков выиграл серебряную медаль, Олеся Бардаченко – бронзу.





16.02.2017