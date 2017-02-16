Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
16.02.2017

Приехали с наградами

Карельские тхэквондисты стали медалистами турниров в Турции

Спортсмены из нашей республики удачно выступили на международных рейтинговых состязаниях.

С 10 по 14 февраля в Анталии прошел турнир по тхэквондо G-2 класса «4TH TURKISH OPEN 2017». В нем приняли участие карельские спортсмены Владислав Ларин, Антон Котков, Олеся Бардаченко, Анастасия Ложкина и Екатерина Дербенева.

Антон Котков выступал в весовой категории среди мужчин до 80 килограммов, всего в этой категории были представлены 36 человек. Карельский тхэквондист провел пять боев, победил спортсменов из Азербайджана, Турции, Норвегии, а в финальном поединке со счетом 17:7 одолел российского соперника, завоевав золото.

Владислав Ларин в весовой категории среди мужчин до 87 килограммов также стал сильнейшим среди 34 человек. Влад провел пять боев со спортсменами из Ирана, Турции, Азербайджана и Словении. И во всех стал победителем.



Олеся Бардаченко выступила в весовой категории среди женщин свыше 73 килограммов. Она провела три боя. В первом девушка одержала победу над спортсменкой из России, в бою за выход в полуфинал отправила соперницу из Турции в нокаут, однако в бою за путевку в финал уступила участнице из Турции Кус Нафии. В итоге Олеся завоевала бронзу.

Добавим, что 9 февраля в Анталии прошел рейтинговый турнир G-1 класса «5th EUROPEAN CLUBS CHAMPS 2017», на котором Антон Котков выиграл серебряную медаль, Олеся Бардаченко – бронзу.


« Финские сыр и масло уничтожили в скотомогильнике ПетрозаводскаКоллекционер в Карелии незаконно хранил у себя сотни патронов и четыре гранаты »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]