В обход закона

Коллекционер в Карелии незаконно хранил у себя сотни патронов и четыре гранаты

Житель Сегежского района за сбыт и хранение боеприпасов стал фигурантом сразу четырех уголовных дел.





Сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте выяснили, что 43-летний житель Сегежи незаконно сбывал боеприпасы, а именно 49 патронов калибра 5,6 миллиметров, предназначенных и пригодных для стрельбы из спортивного или охотничьего оружия.





Транспортные полицейские возбудили в отношении гражданина уголовное дело. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого, стражи правопорядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота еще 960 патронов и четыре гранаты, две из которых относятся к периоду Великой Отечественной войны.





Криминалистическая экспертиза признала часть патронов и три из четырех изъятых гранат – боеприпасами, пригодными для производства выстрелов и взрывов.





Злоумышленник пояснил правоохраниетлям, что является коллекционером, и весь этот арсенал он хранил в качестве экспонатов личной коллекции.





В настоящее время в отношении данного гражданина сотрудники транспортной полиции возбудили еще три уголовных дела.





16.02.2017