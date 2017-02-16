Обмануть не получилось

Жителю Карелии грозит арест за фальсификацию документов

Нарушитель изготовил "липовые" бумаги, чтобы получить деньги с должника и выиграть гражданское дело.





По версии следствия, в 2016 году обвиняемый организовал изготовление подложных и недостоверных договоров поручительства по ранее заключенным контрактам субподряда на отделку и ремонт помещений организации, а также строительства двух жилых домов.





Не соответствующие действительности бумаги нужны были злоумышленнику, чтобы взыскать с подрядчика долг в 4,2 миллионов рублей, а затем документы представили в суд в качестве доказательства по гражданскому делу.





Возбуждено уголовное дело, материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Нарушителю грозит до четырех месяцев ареста.





16.02.2017